Oroscopo Branko domani 3 luglio 2022: gli astri migliori per sagittario, capricorno, acquario e pesci

Oroscopo Branko 3 luglio Sagittario

La tua resistenza fisica potrebbe essere abbastanza forte oggi, Sagittario. Dovresti considerare di allenarti per liberare un po’ di quell’energia repressa. Impegnarsi in uno sport o qualcosa che implichi strategia e un buon coordinamento. Prendi una racchetta da tennis o partecipa a una partita di basket, se possibile. Scoprirai che il tuo alto livello di energia sarà la chiave per vincere. Ora rompi i legami con il passato e con gli esseri che ti hanno dominato o manipolato. Godrai di maggiore solidità e sicurezza sul posto di lavoro. Evita lo stress mentale ignorando le critiche, la condanna, il risentimento, l’odio o la rabbia. Attraverso la preghiera potete ridurre l’eccessivo dispendio energetico. Imparare un nuovo compito può mettere alla prova la tua pazienza. Scambia idee e ascolta i suggerimenti dei colleghi. Innamorato, sarai ancora più attraente. Colore bianco. Ipotesi: 78, 69 e 51

PAROLA SACRA: Pregare

Oroscopo Branko 3 luglio Capricorno

Prenditi una pausa dalla serietà che ha prevalso negli ultimi due giorni, Capricorno. Scoprirai che le conversazioni allegre sono il modo per navigare nelle acque di oggi. Potresti notare che la comunicazione è più attiva e che le parole sono particolarmente efficaci. Parla e le persone ascolteranno. Ascolta e la gente parlerà. Lo scambio di idee è fondamentale in una giornata come questa. La tua autostima, la tua sicurezza, la fiducia in te stesso e la tua volontà di te stesso saranno eccezionalmente forti. Avrai il coraggio di fare tutto e otterrai tutto, se sei positivo. Farai quello che vuoi fare e quando vuoi. I cambiamenti nel tuo interno ed esterno diventeranno evidenti. Ti verranno in mente buone idee per aumentare la tua produttività. Grazie a loro, svolgerai le attività della giornata molto rapidamente. Innamorato, andrà tutto bene. Colore: lavanda. Ipotesi: 43, 25 e 16.

PAROLA SACRA: Cambiamenti

Oroscopo Branko 3 luglio Acquario

Torna sul palco e dì la tua pace, Acquario. La tua partecipazione attiva alla conversazione di oggi è fondamentale per mantenere un flusso di energia sano. Le cose che dici agli altri avranno un effetto profondo, quindi scegli attentamente le tue parole. Goditi un’attività fisica che coinvolga un gruppo, se possibile. Sii un partecipante attivo in tutte le situazioni che incontri. L’energia planetaria vi spinge a conquistare nuovi orizzonti. Tutto ciò che sogni, tutto ciò a cui aspiri, lo otterrai se avrai fiducia in te stesso e nella stella del tuo destino. Sia la tua professione che la tua situazione economica diventano importanti. Apprezzerai te stesso e chiederai un maggiore rispetto professionale. Le stelle ti aiuteranno a superare bugie e pettegolezzi. Farai rock al lavoro, usando e abusando della creatività. Dichiara il tuo amore e lascia andare la gelosia. Colore nero. Ipotesi: 62, 89 e 53.

PAROLA SACRA: Valutare

Oroscopo Branko 3 luglio Pesci

La tua solida base potrebbe diventare un po’ instabile oggi, Pesci, ma non preoccuparti. Sii un po’ più flessibile e rilascia la presa stretta sulla situazione. Infondi un po’ di risate e giocosità nelle cose. Scoprirai che lo scambio di idee è una parte fondamentale della giornata. Esci di casa e goditi conversazioni spensierate quando possibile. I vostri innegabili doni per la comunicazione e la persuasione sono accentuati. La libertà personale, l’indipendenza economica, l’espressione di sé senza legami o legami saranno la cosa più importante per te ora. Ti divertirai a prendere l’iniziativa in tutto e andrai alla ricerca della conquista dei tuoi sogni. Fai attenzione a non alienare gli amici per soldi. Per la giornata ci si aspetta una buona messa a punto e buone conversazioni in famiglia. Innamorato, ricorda i momenti felici. Colore: rosa. Ipotesi: 27, 54 e 18