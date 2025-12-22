​​


James Ransone è morto a 46 anni: l’attore di “The Wire” si sarebbe tolto la vita secondo la polizia

22/12/2025
L’attore statunitense James Ransone, noto per la sua interpretazione del personaggio Ziggy Sobotka nella celebre serie televisiva The Wire, è morto all’età di 46 anni. Secondo quanto riportato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, l’attore si è suicidato. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di tristezza e shock nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan.



Ransone, originario di Maryland, ha costruito una carriera caratterizzata da ruoli intensi e complessi, spesso interpretando personaggi con un passato difficile e tormentato. La sua performance in The Wire, una delle serie poliziesche più acclamate della storia della televisione, gli ha conferito una notevole visibilità e ha contribuito a consolidare la sua reputazione come attore di talento. Nella serie, il suo personaggio, Ziggy, era uno spacciatore di droga che lottava per trovare la sua identità in un ambiente ostile e degradato.

Oltre al suo ruolo in The Wire, Ransone ha recitato in vari film di successo, tra cui il film horror “It – Capitolo due”, dove ha interpretato un personaggio che affronta le proprie paure più profonde. Il suo lavoro nel genere horror è stato particolarmente apprezzato, e il suo coinvolgimento in “Black Phone” ha ulteriormente messo in evidenza le sue capacità attoriali. In questi film, Ransone ha saputo trasmettere una gamma di emozioni, rendendo i suoi personaggi memorabili e coinvolgenti.



