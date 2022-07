Oroscopo Branko domani 4 luglio 2022: quello che devi sapere Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 4 luglio LEONE

Tra il 5 e il 19 luglio, l’energia astrologica ti sorride per prestare attenzione alle aree della tua vita che necessitano di debug, quindi apri il tuo armadio, organizza una vendita online o regala ciò che non ti serve più. Ma cogli anche l’occasione per rivedere quelle amicizie e relazioni che si sono già dimostrate false o tossiche e iniziare a dirle addio, analizza anche il passato e quei pensieri che hai quando sogni sveglio. Sono congruenti con la realtà che state creando? La luna piena del 13 luglio ti apre la strada per mettere in ordine la tua casa e il tuo ambiente. Questa luna può ispirarti a fare una pulizia profonda e ripulire i tuoi cassetti, la tua agenda e persino i tuoi social network da tutto ciò che non usi più o non contribuisce a nulla di sano alla tua vita. Se hai persone sotto la tua responsabilità o dipendenti, dopo questa luna arriveranno decisioni che comportano una ristrutturazione nel team.

Oroscopo Branko 4 luglio VERGINE

Il 5 luglio, Mercurio finalmente salta in Cancro, rendendo le prossime tre settimane più confortevoli o sicure lavorando come una squadra piuttosto che da soli. È un buon momento per unirsi a un collettivo, un gruppo di fitness o prendere in considerazione uno spazio di coworking. Riunisciti con il tuo gruppo di amici per cancellare dalla tua lista tutte quelle attività che vuoi fare sotto il sole estivo. Questa energia sociale vi accompagnerà fino al 19 luglio. La luna piena del 13 luglio, brilla in Capricorno. Hai qualcosa di molto importante da dire? Questa luna sembra darti un microfono, quindi sarà quasi impossibile contenere i tuoi sentimenti. Ma questo è ciò che riguarda la seconda metà del mese, osa mostrare le tue emozioni, non importa se gli altri sono pronti per questo.

Oroscopo Branko 4 luglio BILANCIA

Un giorno molto rilevante questo mese – come abbiamo visto negli oroscopi di luglio 2022 – è il 5, quel giorno l’energia cambia radicalmente e ti invita ad elevare i tuoi obiettivi professionali al livello successivo. Hai tempo fino al 19 luglio per dare priorità alla tua carriera professionale e a quei risultati per i quali vuoi essere riconosciuto, se lo fai puoi ottenere ricompense. Consideralo anche se ciò comporta una videochiamata o la preparazione per un colloquio di lavoro proprio nel bel mezzo delle tue vacanze estive. Questo mese la luna piena in Capricorno sarà incaricata di portare alla luce i tuoi sentimenti. I giorni vicini a questa Luna possono sembrare un’ondata di emozioni che portano verità e lacrime di ogni tipo, ma invece di combattere tutto questo trabocco, basta arrendersi perché è anche necessario. Se hai cercato di prendere una decisione chiara riguardo alla tua casa, o stai cercando di risolvere una questione familiare, questa luna porterà una risoluzione.

Oroscopo Branko 4 luglio SCORPIONE

Nei tuoi oroscopi di luglio 2022 parliamo che, hai due settimane per approfittare dell’apertura di energia che inizia il 5 luglio e che ti favorisce ad uscire ed esplorare il mondo. Julio risveglia il tuo spirito nomade e probabilmente vorrai cercare un nuovo posto da esplorare e scoprire. Questa energia può portarti a riflettere su un luogo esotico per le tue vacanze estive, ma anche ispirarti a imparare una nuova lingua, indagare una cultura, una cucina o una religione diversa. Il portale che si apre con la Luna Piena in Capricorno, il 13 luglio, può spianare la strada a una conversazione sincera e tanto necessaria. Può anche aiutarti a rivelare o condividere informazioni importanti che possono persino diventare virali o generare onde ben oltre ciò che pensavi.