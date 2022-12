Oroscopo Branko domani 6 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 6 dicembre Leone

Inizia una settimana che sarà molto migliore per te di quanto pensi, l’influenza di Giove ti porterà fortuna e ti aiuterà a realizzare i tuoi desideri, tuttavia, forse non ti senti così e non puoi nemmeno evitarlo oggi avere una giornata un po’ scoraggiata o demotivata. C’è il rischio di disaccordi con il tuo partner.

Oroscopo Branko 6 dicembre Vergine

Un influsso favorevole della Luna ti aiuterà ad iniziare la settimana con più motivazione o ispirazione del solito, anche oggi, o tra pochissimo tempo, ti aspettano piacevoli sorprese dai tuoi cari, che sono anche più di quanto ti aspettassi. , ed è possibile che lo scopriate anche voi in questi giorni.

Oroscopo Branko 6 dicembre Bilancia

Oggi non ti sentirai del tutto bene perché gli eventi ti porteranno in una direzione, ma tu vorresti andare in tutt’altra direzione. Tuttavia, in molte occasioni le grandi gioie sono arrivate proprio quando il destino ci ha costretto a percorrere una strada diversa da quella che volevamo, e ora potrebbe succedere la stessa cosa a te.

Oroscopo Branko 6 dicembre Scorpione

Apparirai un po’ più introverso del solito e rifiuterai anche educatamente gli appuntamenti e altri progetti piacevoli con i tuoi cari. In realtà sei preoccupato per qualcosa, un vecchio sogno che vuoi realizzare e per il quale hai lottato molto negli ultimi tempi, anche se chi ti sta intorno ne sa poco o niente.