Oroscopo Branko domani 6 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 6 dicembre Sagittario

Cerca di essere prudente con le spese, sei in un momento fortunato e te ne stai avvicinando anche uno migliore nei prossimi mesi, ma le cose andranno un po’ più lentamente di quanto vorresti, e il denaro che ti aspetti di ricevere in questi prossimi giorni potrebbe essere ritardato per un po’, potrebbe verificarsi un problema minimo o addirittura imprevisto.

Oroscopo Branko 6 dicembre Capricorno

Questa non sarà una brutta giornata per te, nessun grosso problema ti verrà incontro e, tuttavia, non potrai fare a meno di sentirti un po’ di cattivo umore, isolarti un po’ da chi ti circonda o abbandonarti alla malinconia. Ti sentirai stanco di lottare o sentirai che nonostante tutti i tuoi sforzi hai ottenuto ben poco o quasi nulla.

Oroscopo Branko 6 dicembre Acquario

Oggi sarà per te una giornata ideale per coltivare qualcosa che per te è fondamentale: l’amicizia, in più questo darà un grande cambiamento positivo ad una giornata che all’inizio non ti sembrava molto bella, almeno in termini di umore. Grazie all’arrivo di una persona cara, ritroverai te stesso e riacquisterai il tuo spirito.

Oroscopo Branko 6 dicembre Pesci

Fai molta attenzione all’invidia e ai nemici subdoli, questo di solito è un problema cronico che ti accompagna sempre, ma non dovresti ignorarlo, soprattutto quando le cose ti stanno andando bene. Anche se tutti mostrano un lato gentile nei tuoi confronti, alcune mele marce ti circondano e ti attaccheranno non appena abbasserai la guardia.