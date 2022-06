Oroscopo Branko domani e dopodomani 30 giugno al 1 luglio 2022

Sagittario

Sarai molto sensibile, molto attento a tutto ciò che ti circonda. Modifica un po ‘ il tuo personaggio. Andrai alla ricerca del riconoscimento. Il tuo orgoglio spesso non ti permette di comunicare come in fondo vorresti. Spezza quelle catene emotive e lasciati vedere come sei, unico e speciale.

PAROLA SACRA: Modificare

NUMERI FORTUNATI: 1, 9, 22

Capricorno

Le stelle ti spingono a realizzare ciò che hai promesso a te stesso. Recupererai il tempo perso e ricomincerai quella dieta o dieta di cui hai tanto bisogno per perdere quei chili in più che hai acquisito ultimamente. La fortuna ti sorride quando si tratta di investimenti.

PAROLA SACRA: Recuperare

Recuperare NUMERI FORTUNATI: 18, 5, 31

Acquario

Prenditi cura e difendi ciò che ti è costato tanto sforzo e lavoro da raggiungere quanto da mantenere. Un familiare stretto ti chiederà un favore che ti sorprenderà. Preparati a dire di no senza sentirti in colpa perché con il tuo atteggiamento gli farai molto bene. Alla fine tutto tornerà alla normalità.

PAROLA SACRA: Difendere

NUMERI FORTUNATI: 46, 3, 20

Pesci

È imperativo che oggi ti diverti molto come sai fare. È tempo di uscire e incontrare volti nuovi. Espandi la tua cerchia di amici mentre hai l’energia planetaria appoggiata al mondo delle amicizie e dei social. Supera le paure ed elimina le scuse.