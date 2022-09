Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 e 2 ottobre 2022, le previsioni

Pesci

Ora è un buon momento per mettere in pratica questa idea che ti passa per la testa ogni giorno, Pesci, non aspettare oltre. Preparati oggi e questo fine settimana. Indaga sul mercato in cui ti sposteresti perché è molto importante che tu sia molto concentrato su tutto ciò che viene cucinato, le notizie e il modo per pubblicizzarle. Tuttavia, questo non è il momento di lasciare il lavoro che hai. Anche se ti costa un po’ di fatica, devi continuare lì per un po’, finché non sei chiaro che il tuo progetto darà i suoi frutti. Oggi, quando non sei dell’umore migliore, potrebbe sorgere una discussione con il tuo partner, Pesci, ma finirà in modo molto appassionato.Non avere il piacere di litigare quotidianamente, non sempre finisce così ed è meglio non tentare la sorte.