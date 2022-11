Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Questo periodo ti porta una grande consapevolezza del tuo ruolo nella collettività, di come usare il tuo potere per il benessere generale. La tua capacità di guidare gruppi è alta. È presente anche la consapevolezza dei tuoi amici e gruppi. Propositi futuri più chiari e luminosi. Dovrai lavorare sodo per significativi progressi collettivi.

TORO

Questo periodo ti porta una maggiore visibilità professionale. Farai brillare la tua luce nel mondo e brillerai nella tua carriera e nei tuoi impegni. Questo posizionamento ti mette in evidenza, soprattutto in ciò che è innovativo. Sarai anche più responsabile della tua vita, più indipendente e disposto ad andare avanti con le tue ambizioni. Momento di maturazione e avanzamento.

GEMELLI

La tua fede e le tue convinzioni saranno importanti in questo periodo. Avrai più chiarezza sui tuoi obiettivi futuri. Cercherà anche ampiezza e crescita. Cerca di liberarti, di avere un pensiero più filosofico, aperto e ampio. Cerca nuove culture e conoscenze. Questo è un buon momento per espandersi e vedere nuove possibilità. Ma tutto questo ti chiederà di maturare e assumerti responsabilità.

CANCRO

Questo periodo ti porta una grande chiarezza sui tuoi problemi più profondi. I sentimenti custoditi devono essere cancellati dal Sole qui. Ti verrà ricordato che i tuoi sentimenti sono una fonte di forza, ma devi esserne consapevole. Esperienze congiunte mobilitate. Sessualità intensa. Cerca la condivisione con i coetanei in alto, ma con responsabilità.

LEONE

Questo periodo ti porterà una grande consapevolezza dell’altro nella tua vita. Sei nel mezzo del ciclo solare e ti viene ricordato che non sei sempre al centro dell’attenzione. Occorre anche guardare ed essere generosi verso l’altro. La cooperazione sarà un tema importante, così come la responsabilità dell’equilibrio con gli altri.

VERGINE

Il tuo obiettivo principale sarà l’area in cui hai più talento: il funzionamento e l’organizzazione della vita pratica. Questo periodo ti chiede di essere consapevole delle tue routine, rituali, lavoro e cura del corpo e della salute. Cerca di ottimizzare e persino innovare ciò che non è funzionale o ostacola il progresso della vita. Saturno qui ti aiuta a organizzare e funzionalizzare cambiamenti e alternative.

BILANCIA

Questo periodo ti mette sotto i riflettori e ti incoraggia ad essere responsabile della tua vita. Cerca gioia, divertimento, creatività. Connettiti con il tuo bambino interiore. Gioca, sii divertente. Avventure e storie d’amore in aumento. Sarai più consapevole della tua spontaneità e di ciò che fa battere forte il tuo cuore. Avrai più maturità per esprimerti fedelmente.

SCORPIONE

Questo periodo ti connette con le tue radici e le tue emozioni personali. Avrai maggiore chiarezza su ciò che senti, le tue motivazioni e la vita personale. Cerca casa, per sentirti al sicuro nel tuo spazio. Potrebbe anche essere necessario chiarire situazioni familiari, soprattutto con figure maschili. Buon periodo per rifarsi, comprendere le proprie emozioni e ricercare il proprio senso di casa e di appartenenza con maturità e pragmatismo.

SAGITTARIO

Questo periodo ti porta maggiore chiarezza e scopo nelle tue capacità comunicative. Avrai una maggiore flessibilità e razionalità, cercando di comprendere i dettagli e i dettagli delle situazioni, ma senza perdere di vista il tutto. Viaggi, studi e comunicazioni in aumento. Cerca chiarezza e spaziosità mentale. Concentrati anche sul presente, su ciò che accade ora. Impegno negli studi e maturazione nella parola e nella comunicazione.

CAPRICORNO

Questo periodo ti porta una maggiore consapevolezza delle tue realtà materiali e finanziarie. Avrai maggiori capacità di gestione e creatività nel trattare beni e finanze. I tuoi talenti richiedono espressione, così come i tuoi valori personali. Capacità di generare ricchezza e di rigenerarsi in ascesa. Saturno, il tuo sovrano, è qui e ti chiede più calma, pazienza e maturazione quando hai a che fare con finanze, risorse e valori.

ACQUARIO

Buon compleanno! Il Sole ritorna nella tua posizione di nascita, portandoti una maggiore consapevolezza di te stesso e dei tuoi scopi personali. Brillerà nell’espressione di se stesso, soprattutto nel suo tono alternativo naturale, elettrico e dinamico. Anche Saturno è qui, maturando le tue posizioni personali e la tua capacità di agire.

PESCI

Questo periodo di “pre-compleanno” ti porta una maggiore consapevolezza dei problemi che devono essere corretti e su cui lavorare in modo che tu possa presto entrare in un nuovo e migliore ciclo il giorno del tuo compleanno. Sei uno dei meglio attrezzati per fare questo tuffo profondo in te stesso con consapevolezza. Cerca di comprendere le motivazioni spirituali e di avere anche più obiettività e maturità in contatto con i problemi del subconscio.