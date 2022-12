Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Questo è un ottimo momento per sentirti veramente sicuro di ciò che sei. I ricordi e le esperienze di essere autentici ti daranno saggezza su come agire nel presente. Evita, tuttavia, gli eccessi egoistici. Le domande pratiche e le loro modifiche ti aiuteranno nella giusta misura di espressione di te stesso e del tuo potere personale.

TORO

Le tue emozioni sono mobilitate in modo che tu sappia come gestirle. Sii consapevole delle tue radici, del passato e delle emozioni più intime, ma senza un’identificazione eccessiva. Lasciar andare un po’ il passato e le difficili questioni familiari ti farà bene. Urano nel tuo segno (solare o ascendente) sta facilitando questo distacco e obiettività per te ora.

GEMELLI

La Luna continua a calare e ti chiede di svuotare un po’ la mente. Cerca di cercare più intuizione e meno giudizio. Sappi come comunicare più saggezza dei tuoi sentimenti. Ora ci sono forti impulsi subconsci che calmano il tuo campo mentale in modo che tu sia davvero reattivo in questo senso. Non tutte le discussioni valgono o dovrebbero accadere.

CANCRO

La Luna, la tua reggente, ti chiede di entrare in una vibrazione più calma, rigenerativa e piacevole. Goditi in modo saggio e creativo i piaceri che il mondo materiale può offrire. Tuttavia, sarà utile un distacco e una revisione dei beni materiali. Stai rivedendo tutto da una prospettiva più umanitaria, innovativa e distaccata che facilita il processo.

LEONE

La Luna Calante nel tuo segno (solare o nascente) ti chiede più introspezione e contatto emotivo interiore. Sappi come lasciare che la saggezza emotiva spazzi via gli eccessi e ti porti più conforto e vera sicurezza. C’è un forte appello alla maturità, alla rottura di vecchi schemi e all’audacia materiale che ti spingono a cercare questa saggezza di essere te stesso nella giusta misura.

VERGINE

Questo periodo ti richiede una maggiore introspezione e connessione con i regni sublimi della spiritualità, dell’ispirazione artistica, dello psichismo e dei sentimenti subconsci. L’introspezione, la meditazione e la preghiera saranno utili. C’è una chiamata a cercare istanze superiori nella fede, negli obiettivi, nelle convinzioni e nei principi. Tutto ciò favorisce un flusso migliore, senza essere troppo controllanti o razionalizzanti.

BILANCIA

La tua sicurezza emotiva sarà nell’essere circondato da persone, ma sappi scegliere bene quali persone. Uno scambio emotivo saggio e creativo è presente nelle relazioni sociali. Sapere come e quando relazionarsi. Si verificano cambiamenti emotivi che risvegliano il tuo lato più istintivo e intuitivo durante la relazione. Fidati del tuo intuito.

SCORPIONE

Lua viene a lavorare sulla tua sicurezza professionale. Sarai più sicuro della tua immagine professionale basata su un saggio senso di proprietà dei tuoi talenti. Non ogni pubblico è il tuo pubblico. Lascia andare gli eccessi. I cambiamenti nelle relazioni e nelle partnership possono guidare tali cambiamenti. Rifletti su come interagisci con le persone dalla tua autorità.

SAGITTARIO

La Luna ti chiede sicurezza nelle tue convinzioni, fede e principi. Tuttavia, poiché sta calando, ti chiede saggezza e flessibilità per affrontare tali aree, lasciando andare gli eccessi. Vecchie convinzioni e obiettivi potrebbero dover andare ora. Problemi pratici, di routine, di lavoro o di salute possono farti ripensare molto alla vita, ai tuoi obiettivi e alla tua fede.

CAPRICORNO

Vecchie emozioni, specialmente quelle represse, possono affiorare, ma devono essere elaborate dalla coscienza e rilasciate. Avrai una maggiore chiarezza di ciò che senti, ma devi usare la calma e il distacco nel processo. Hai più controllo su te stesso e sul tuo potere personale, il che ti rende più facile lasciar andare queste vecchie emozioni prigioniere.

ACQUARIO

La Luna ti chiede più saggezza per trattare con l’altro. Sapere come consentire il flusso emotivo nelle collaborazioni, ma senza reattività. Alcuni aspetti delle relazioni devono essere tagliati e questo può essere fatto in modo molto chiaro e persino creativo. Sei in un processo di rivoluzione emotiva e personale e questo porta cambiamenti nelle tue interazioni con gli altri.

PESCI

Il tuo contatto con il mondo materiale è in aumento, ma deve essere fatto al tuo ritmo e al tuo tempo. Usa la creatività nello svolgimento di compiti e attività di routine. Richiede anche pulizia nella salute, nel corpo e nella cura del cibo. I cambiamenti nel campo mentale ti spingono a lasciar andare vecchi formati e routine, cercando presto nuove possibilità.