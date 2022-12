Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Sei molto consapevole del tuo senso del lavoro, del servizio, delle attività di routine e della salute. Questo oggi lo favorisce per rivoluzionare valori e finanza. Cerca cambiamenti reali nelle tue abitudini e nella cura del corpo, abbandonando le vecchie abitudini dannose. Anche al lavoro, cerca di valorizzarsi di più e massimizzare i guadagni, cosa che gli è facile al momento.

TORO

Urano nel tuo segno (solare o ascendente) ti ha fatto rivoluzionare te stesso e il tuo senso di individualità. Oggi c’è una connessione forte e facilitata con la tua essenza, che ti motiva ad essere più audace per essere te stesso da progetti creativi, avventure e connessione con il tuo lato giocoso e anche competitivo. Chiarezza e audacia di azione dalla profonda consapevolezza.

GEMELLI

Questo periodo ti rende più consapevole dei tuoi problemi personali, familiari, emotivi e intimi. Tutto ciò ti rende più facile oggi rivedere e liberarti da problemi subconsci più difficili, chiedendoti costantemente di tornare al lato spirituale. Cerca di riflettere su quanto apprezzi o meno la tua sensibilità, portando più espressione al tuo lato affettivo.

CANCRO

La tua mente ora sta sperimentando chiarezza e consapevolezza. Oggi in particolare, questo favorisce l’apertura alle amicizie, ai gruppi, alle cause collettive e umanitarie. La tua comunicazione ora tende a venire dal cuore, così come la tua volontà di contribuire a un mondo migliore. Sii aperto a nuove idee e molteplici possibilità per crescere e andare oltre te stesso.

LEONE

Il Sole, il suo governatore, riceve un aspetto facilitato da Urano. C’è uno stimolo forte e facilitato per voi a rivoluzionare le vostre strutture materiali. Sei più consapevole del tuo senso di autostima e questo ti porta ad avere più coraggio per osare nella tua carriera e rompere schemi e strutture rigide. Osa valorizzare te stesso e usa i tuoi talenti affinché il mondo lo veda.

VERGINE

Il Sole nel tuo segno (solare o nascente) ti porta maggiore consapevolezza di te stesso e della tua individualità. L’aspetto facilitato di Urano ti porta un maggiore bisogno di rompere gli schemi, cercando più avventura, fede e reinventando te stesso. Vecchie credenze e concetti stanno cadendo e ti rendono più facile essere più libero, leggero e padrone di te stesso e della tua vita.

BILANCIA

Questo periodo pre-anniversario ti chiede di essere consapevole dei tuoi problemi emotivi, subconscio e schemi ripetitivi. Questa connessione consapevole ti rende più facile rompere i vecchi schemi emotivi, in particolare il dolore, la gelosia e altre emozioni tossiche. Cerca la meditazione, la terapia, la preghiera, le pratiche energetiche e tutte le cure sottili per facilitare questa purificazione emotiva.

SCORPIONE

Sei in un periodo che ti mette a contatto con le persone. È consapevole dei bisogni collettivi, dell’appartenenza e del lavoro che deve svolgere con i gruppi e la comunità. Tutto ciò ti rende facile rivoluzionare il modo in cui ti avvicini agli altri e alle relazioni. Cerca di valorizzare l’altro nella giusta misura, sapendo dire sì e no con correttezza. Dovresti anche valutare gli sforzi delle persone tanto quanto i tuoi.

SAGITTARIO

Sei con chiarezza e un senso di scopo focalizzato sul mondo materiale, autorità e proiezione di carriera. In questo modo è facile per te trasformare e rivoluzionare il tuo lavoro, i servizi, le attività di routine e la salute. Cerca di usare questa disciplina in modo che i cambiamenti fluiscano e tu sappia come adattarti ai cambiamenti. Apprezzamento più facile della tua forza lavoro.

CAPRICORNO

Questo periodo ti connette con la tua fede, speranza e il tuo lato più audace. È più consapevole delle possibilità e questo gli rende più facile rompere con i vecchi modi di esprimersi, cercando più originalità, audacia, coraggio e irriverenza. Cerca di ascoltare di più te stesso e la tua coscienza, esprimendo ciò che è veramente una priorità.

ACQUARIO

Urano, il suo sovrano, è in facile aspetto rispetto al Sole. La consapevolezza delle tue emozioni profonde e condivise, così come i beni comuni e/o la sessualità ti mostrano e facilitano i cambiamenti che avvengono nella sfera familiare e personale. Un po’ più di obiettività ti aiuta ad affrontare tali cambiamenti con tranquillità.

PESCI

Sei in un periodo che favorisce la socialità e l’interazione con le persone. C’è la consapevolezza dell’altro e la necessità di uscire da sé per aiutare. In questo modo è facile rivoluzionare idee, concetti e forme di comunicazione. Cerca di ascoltare le idee e le opinioni degli altri, ma sii fedele ai tuoi principi. Ricerca di innovazione e diversità.