Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 23 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Oggi ti porta chiarezza e comunicazione nel campo emotivo e personale. Capacità di sfogare le emozioni con molto scopo e un senso di guarigione. Buono per chiarire problemi familiari e passati. Concediti più interiorizzazione e dialoga anche su ciò che senti. Potresti avere buone intuizioni sul progresso della tua vita personale e/o familiare.

TORO

Oggi ti porta una grande chiarezza nel campo mentale. Sei in grado di comprendere meglio le questioni emotive e passate da un punto di vista chiaro, leggero e accogliente. Il tuo discorso tende ad essere carico di emozioni, ma cerca di usarlo nel modo più curativo possibile. Possono verificarsi anche risoluzioni legate a fratelli, parenti o vicini.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, incontra il Sole in Cancro. Oggi ti porta maggiore chiarezza e percezione, soprattutto per quanto riguarda questioni materiali, valori, talenti e finanze. Tendi ad avere un rapporto più affettivo ed emotivo quando hai a che fare con questo settore e oggi ti permette una grande lucidità e l’uso del magnetismo personale per risolvere questioni in sospeso e sentirti valorizzato.

CANCRO

La congiunzione del Sole con Mercurio nel tuo segno (solare o nascente) ti porta una maggiore comunicazione con te stesso, vedendo chi sei, la tua individualità e comunicando di più la tua espressione personale. Sarà più flessibile, multiforme e adattabile, alla ricerca di un po’ più di buon umore e flessibilità, ma insieme alla sua naturale sensibilità.

LEONE

Il Sole, il suo sovrano, incontra Mercurio in Cancro. Ti mancano solo pochi giorni per entrare in un nuovo ciclo quando il Sole entra in Leone. Fino ad allora, sta eliminando il contenuto subconscio ed emotivo. Oggi vi porta una grande chiarezza su tali questioni. Cerca di ascoltare la tua sensibilità e di ventilare i contenuti attraverso pratiche terapeutiche, molto propizie in questo periodo.

VERGINE

Mercurio, il suo sovrano, incontra il Sole in Cancro. Sarai molto brillante e chiaro, specialmente quando affronti questioni collettive. Potrai stare tra amici e in gruppo, ma rimanendo fedele a te stesso. Cerca di essere affettuoso, ma anche trasparente. Chiarezza su problemi e problemi più ampi, nonché modi intelligenti per affrontarli.

BILANCIA

Oggi vi porta chiarezza su questioni professionali e strutturali. La tua comunicazione professionale tende ad essere chiara e obiettiva, ma senza perdere il tono affettivo. Il tuo magnetismo per pubblicizzare i tuoi talenti sarà alto. Anche il tuo posto di parola come autorità sarà più evidente. Buone intuizioni sui percorsi da intraprendere nel mondo e sulle possibilità materiali.

SCORPIONE

Oggi ti porta una maggiore connessione con la tua fede e il senso dello scopo e del significato della vita. Ci sarà una sensazione di maggiore intimità con il lato divino. Cerca la preghiera, la meditazione e qualsiasi altra risorsa che faciliti questo contatto. Visione più chiara anche delle possibilità e degli obiettivi futuri. Mente intuitiva allineata con ciò che è essenziale.

SAGITTARIO

Oggi ti porta grande chiarezza sulle emozioni profonde e sulla condivisione. Avrai grande lucidità nell’affrontare le questioni emotive, anche quelle più difficili. Cerca di ventilare le tue emozioni oggi con razionalità e senza giudizio. Anche comprensione dei problemi sessuali e anche condivisione. Connessione e intuizioni che possono portare guarigione e trasformazione.

CAPRICORNO

Oggi ti porta grande chiarezza e obiettività nel trattare con gli altri, le collaborazioni e l’amore romantico. Giornata favorevole per comunicare tra loro con affetto, ma anche onestà. Cerca di chiarire ciò che senti e pensi, oltre a dare spazio all’altro per esprimersi. Chiarezza di senso di intenti comuni.

ACQUARIO

La giornata di oggi porta grande chiarezza su questioni di natura pratica e di funzionamento materiale. Avrai una visione più ampia di metodi, routine, lavoro e assistenza sanitaria. La tua brillantezza nel servire e nell’essere d’aiuto sarà intensa, specialmente quando ti arrendi emotivamente. Cerca di utilizzare oggi per andare avanti con ciò di cui hai bisogno materialmente.

PESCI

Oggi ti porta un’intensa connessione con la tua essenza, il tuo lato creativo e il tuo potere personale. Comunicherai molto bene chi sei e quali sono le tue priorità. Consenti a te stesso di esprimere l’intensa creatività di questo momento, dando vita a nuove possibilità e creazioni. Sii più al centro della scena, vibrando nella tua luce e nel tuo potenziale.