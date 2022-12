Oroscopo Paolo Fox domani 23 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Sei in un periodo che ti chiede cambiamenti creativi in ​​campo materiale e finanziario e oggi potresti avere ottime idee e intuizioni su come fare tali cambiamenti. Cerca di aprire la tua mente, ma avendo sempre come riferimento interiore il nord. La posizione lunare ti rende più impetuoso, innovativo e progressista, portandoti a vedere tutto con maggiore libertà.

TORO

Il tuo momento attuale ti chiede una grande reinvenzione di te stesso, lasciando le tue zone di comfort e cercando un rinnovamento totale in ogni modo. Oggi le tue idee saranno molto più progressiste e faciliteranno questa rinnovata espressione di te stesso. La posizione lunare ti porta un mix di avventura con un senso di impegno, rinnovamento rispetto a quanto stabilito.

GEMELLI

Mercurio, il suo governatore, riceve l’aspetto facilitato e innovativo di Urano. Sei chiamato ad occuparti di questioni materiali, ma devi ricordare che la tua massima attenzione in questo momento è sullo spirituale/emotivo/psicologico. Cerca di capire quali questioni sottili influenzano il tuo campo materiale, se ci sono convinzioni limitanti che richiedono il rilascio. La posizione lunare ti porta la necessità di aprirti di più alla vita.

CANCRO

Questo momento ti chiede di aprirti alla vita e di avere una percezione più ampia, diversa e rinnovata di te stesso. Cerca di essere aperto ad ascoltare domande da gruppi, collettività, gruppi o amicizie che possono farti vedere più flessibile e leggero. La Luna, il tuo sovrano, ti porta un approfondimento emotivo con il rinnovamento.

LEONE

Siete chiamati ora a rinnovare intensamente le strutture della vostra vita. Questioni professionali, di immagine e/o di autorità ti chiedono di uscire dai vecchi schemi e fare spazio al nuovo. Ora stai entrando in contatto con elementi subconsci che possono aiutarti molto in questo processo, quindi cerca momenti meditativi. La posizione lunare ti porta maggiore apertura al contatto con le persone e interattività.

VERGINE

Mercurio, il suo governatore, riceve l’aspetto facilitato e innovativo di Urano. Siete chiamati ad essere più aperti alla vita, ad avere più fede, coraggio e audacia. Tutto questo è facilitato da idee innovative, amicizie, gruppi o interazioni. Consenti a te stesso di ripensare alle tue convinzioni e ai tuoi obiettivi. La posizione lunare ti porta a terra, ma allo stesso tempo con innovazione e audacia.

BILANCIA

Questo periodo ti chiede di entrare in contatto con le tue emozioni profonde, rinnovando completamente i tuoi contenuti psichici. Ciò facilita notevolmente il processo di scelta della carriera e di comunicazione della propria autorità. Lascia che il tuo istinto ti guidi sui migliori percorsi del mondo. La posizione lunare ti porta più radicamento e coraggio.

SCORPIONE

Questo periodo ti chiede un rinnovamento totale nel modo in cui interagisci con gli altri, come formi partnership e come vedi l’amore. Ti vengono presentate nuove idee in modo che tu possa essere più libero e consentire anche agli altri di essere liberi, in modo equo e giusto. La posizione lunare ti porta maggiore freddezza e introspezione per analizzare le tue emozioni con maggiore obiettività e distacco.

SAGITTARIO

Sei in un periodo che ti chiede un rinnovamento totale nel tuo modo di affrontare il mondo materiale. Ha bisogno di rivoluzionare le abitudini, la salute, il lavoro e gli automatismi. Oggi ti connetti con il tuo lato più profondo ed emotivo e questo ti rende più facile aprire la mente a tali cambiamenti. La posizione lunare porta in primo piano una mentalità più aperta e innovativa.

CAPRICORNO

Sei chiamato ora a rivoluzionare la tua espressione personale, essendo genuinamente te stesso, osando essere più creativo e usando la tua spontaneità e il tuo potere personale. Le comunicazioni relative a collaborazioni, amicizie o amore possono aiutarti in questo processo oggi, aprendo la tua mente. La posizione lunare ti porta un maggiore apprezzamento di te stesso.

ACQUARIO

Sei chiamato a rivoluzionare la tua vita dalla connessione interiore, cercando di salvare la tua sensibilità, radici e sentimenti. Questioni di natura materiale, lavoro e/o salute possono essere fattori che ti mobilitano ad aprirti a questa ricerca interiore. La Luna nel tuo segno (solare o nascente) aumenta la tua sensibilità e soggettività, connettendoti alle emozioni.

PESCI

Il tuo momento attuale ti chiede di rivoluzionare la tua mente, rinnovando le idee e il modo di comunicare. Sei più connesso a ciò che è vero in te stesso e questo facilita questo processo di trasformazione intellettuale. La posizione lunare ti connette con il divino, con istanze superiori che ti rendono più facile vedere la vita con più ampiezza e significato.