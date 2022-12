Hai capito chi è Cathryn White Cooper moglie di Gianluca Vialli

Chi è Cathryn White Cooper, la moglie di Gianluca Vialli

Cathryn White Cooper, ex modella di origini sudafricane, e Gianluca Vialli, ex calciatore, hanno avuto un incontro romantico mentre Vialli giocava a livello professionistico per il Chelsea. La coppia si è sposata nel 2003 e ha due splendide figlie, Olivia e Sofia. White Cooper è oggi una designer d’interni di successo. Negli ultimi anni, è stata un pilastro di sostegno per il marito che lottava contro il cancro al pancreas e si sottoponeva alla chemioterapia.

Cathryn White Cooper e le figlie Olivia e Sofia: la forza di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli e la moglie Cathryn White Cooper risiedono a Londra con le figlie Olivia e Sofia. Sono una coppia affiatata che preferisce tenere per sé la propria vita privata, rendendo quasi impossibile trovare notizie su di loro sui media o sui giornali. Questa decisione ha anche lo scopo di dare a Gianluca un po’ di pace a causa della sua malattia. La sua famiglia, in particolare le sue figlie, lo ha sostenuto durante la chemioterapia disegnandogli le sopracciglia e fornendogli consigli e suggerimenti. In un’intervista rilasciata al Times nel 2020, ha dichiarato: “Ci abbiamo anche riso sopra, bisogna trovare il lato umoristico, ma ci sono stati giorni in cui mi sono dovuto chiudere in bagno per evitare di crollare davanti a mia moglie”.