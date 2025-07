Ludovica Valli risponde alle critiche sulla sua magrezza, difendendo la libertà di esprimersi e promuovendo l’accettazione dei corpi reali sui social

L’influencer e ex protagonista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver condiviso alcune foto in costume da bagno sui social. Questa volta, però, le immagini hanno scatenato una serie di polemiche riguardo al suo aspetto fisico, con molti utenti che l’hanno accusata di essere “eccessivamente magra” e di veicolare un messaggio negativo attraverso le sue pubblicazioni. In risposta a queste critiche, Valli ha deciso di rompere il silenzio e affrontare la situazione a testa alta.





Sotto una delle sue recenti foto su Instagram, Ludovica Valli ha espresso il suo disappunto nei confronti degli haters, condividendo un messaggio diretto e autentico. Ha dichiarato: “Io sto spesso zitta, oggi non potevo sopportare un altro messaggio. Accetto le critiche costruttive, non chi mi segue a caso e ha voglia solo di giudicare. Sono 10 anni che mi mostro esattamente per come sono, con pregi e difetti. Le persone che mi seguono da tempo sanno anche quanti peli ho sotto le ascelle.” Questo intervento ha lo scopo di difendere la sua libertà di mostrarsi senza filtri e di incoraggiare l’accettazione di sé.

Valli ha sottolineato l’importanza di normalizzare i corpi reali e ha condiviso le sue insicurezze passate, spiegando come, in passato, si fosse sentita inadeguata a causa delle pressioni sociali. Ha affermato: “L’ho fatto in gravidanza e continuo a farlo. Anni fa ho pensato di essere sbagliata, per colpa mia ma anche della società: in quel corpo, in quelle smagliature, in quei brufoli, in quei kg in più o in meno.” Queste parole evidenziano il suo impegno a rappresentare una visione più inclusiva della bellezza.

Tra le critiche ricevute, una in particolare ha colpito Ludovica Valli e l’ha spinta a rispondere in modo deciso. Un utente ha commentato: “Siete felici e sorridenti solo quando vi lodano per la famiglia da Mulino Bianco che proponete, fatta di vacanze, di torte fatte in casa, di figli sbattuti sui social, appena nati…” Questa provocazione ha suscitato una reazione da parte dell’influencer, la quale ha replicato: “Famiglia del Mulino Bianco io? Ma quando mai. Noi siamo tutto tranne che questo. Noi siamo noi, fine. Il mio compagno lo vedete una volta ogni due o tre settimane sul mio profilo. Non concepisco che mi si dicano cose che davvero non faccio.” La sua risposta mira a chiarire la sua autenticità e a sfatare i miti su come la sua vita venga rappresentata sui social.

Ludovica Valli ha quindi deciso di utilizzare la sua piattaforma per lanciare un messaggio più ampio riguardo all’accettazione di sé e alla libertà di espressione. La sua dichiarazione non è solo una difesa contro le critiche, ma anche un invito a riflettere sull’impatto che i giudizi possono avere, specialmente su chi sceglie di mostrarsi vulnerabile. Molti dei suoi follower hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, con commenti di supporto che lodano la sua autenticità e incoraggiano una visione positiva del corpo.

Tra i messaggi di sostegno, si legge: “Bella in forma! Viva le donne che si ispirano alle altre donne per migliorarsi e prendersi cura di sé, invece di giudicare e offendere, con tre figli per me sei già un’eroina.” Un altro commento consiglia a Ludovica Valli di non preoccuparsi delle critiche: “Sei bellissima! I tuoi bimbi ancora di più. Ho trovato un po’ stucchevole la predica sul fisico. Hai dato seguito a quei commenti lì. Anche meno, come consiglio.”