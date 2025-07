Simone, concorrente di Temptation Island 2025, ammette il tradimento verso la fidanzata Sonia e svela le sue teorie complottiste, tra cui il terrapiattismo e l’incredulità sull’estinzione dei dinosauri

La seconda puntata di Temptation Island 2025 ha visto al centro della scena la coppia formata da Sonia B. e Simone, rispettivamente di 25 e 27 anni, insieme da sei anni. La partecipazione al programma è stata voluta da Sonia, che desidera comprendere se la loro storia possa essere salvata, nonostante le distanze emotive e fisiche che si sono create. Durante l’episodio, però, emergono rivelazioni inaspettate che mettono a dura prova il legame tra i due.





Simone, personal trainer di professione, ha condiviso alcune delle sue convinzioni personali legate alle teorie del complotto, dichiarandosi apertamente terrapiattista. “L’uomo non è mai andato sulla Luna, come i dinosauri non si sono mai estinti”, ha affermato il giovane durante una conversazione con le single Eva e Rebecca. A queste dichiarazioni ha aggiunto un commento sulla sua ambizione personale: “Penso di riuscire a cambiare qualsiasi cervello umano al mondo, sono una persona ambiziosa.”

Non solo le sue idee complottiste hanno attirato l’attenzione, ma anche alcune affermazioni sul rapporto tra uomini e donne: “La donna decide con chi fare sesso, ma l’uomo decide chi sposare. Mai una donna mi ha rifiutato, mai nella mia vita.” Parole che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti al programma e il pubblico.

Nel corso della puntata, Sonia ha avuto modo di vedere alcuni filmati nel pinnettu che mostrano il comportamento di Simone con la single Eva, con cui ha instaurato un rapporto di complicità. Scioccata dalle immagini, la giovane si è sfogata con il single Salvatore, confessando il suo disagio: “Io faccio fatica a guardare le persone negli occhi, lui non mi guarda mai. Cerco sempre dialogo, ma ora non credo più a quello che mi dice. Io mi sento incatenata in una situazione da cui non riesco a uscire.”

Il momento più intenso dell’episodio arriva durante il falò di confronto. Il conduttore Filippo Bisciglia mostra a Sonia ulteriori filmati in cui Simone flirta apertamente con Eva, facendo commenti sul suo fisico e allenandosi insieme a lei. “Fisicamente sei proporzionata, ti manca solo il femorale”, ha detto il personal trainer alla ragazza, analizzando il suo corpo. In uno dei video, si sente Simone esprimere la sua visione della coppia: “Se io sono il tuo fidanzato, se tu stai cucinando, io vengo a baciarti ma dopo voglio fare l’amore.”

Le immagini mostrano un crescente avvicinamento tra Simone ed Eva, tanto che Sonia inizia a sospettare un reale interesse da parte del fidanzato verso la single. Ma è la confessione di Simone sui tradimenti a segnare un punto di svolta nella puntata: “A volte commetti azioni perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà.”

Le parole del personal trainer lasciano Sonia senza parole per alcuni minuti, fino a quando scoppia in lacrime. “Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui.” La ragazza appare visibilmente distrutta dalla scoperta e sembra mettere in dubbio ogni aspetto della loro relazione.

La puntata si conclude con una Sonia profondamente turbata e un Simone che non sembra mostrare particolare rimorso per le sue azioni. Resta da vedere come evolverà la loro storia nelle prossime settimane del programma e se i due riusciranno a trovare un punto di incontro o decideranno di separarsi definitivamente.

Temptation Island 2025, ancora una volta, si conferma un terreno fertile per confronti intensi e rivelazioni sorprendenti che mettono alla prova le relazioni sentimentali dei partecipanti.