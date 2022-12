Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Porta più distacco e fluidità nelle tue relazioni. Cerca di comunicare ciò che senti veramente, ma con saggezza e senza reattività. L’amore può essere libero, leggero e piacevole, finché fluisci in questa vibrazione. Non tutte le idee e le espressioni devono essere verbalizzate. Saper dire ciò che è veramente utile e proficuo, usando saggezza e considerazione.

TORO

La vibrazione di oggi ti chiede piacere, saggezza e leggerezza per affrontare il mondo materiale. Cerca una visione più distaccata dei beni materiali, cercando ciò che è essenziale e sapendo condividere quando ne hai voglia. Usa la saggezza per vedere cosa dovresti lasciare andare e cosa ha un valore reale.

GEMELLI

La Luna calante nel tuo segno (solare o nascente) ti chiede di vivere di più al tuo ritmo, rispettando ciò che senti e di cui hai bisogno. Connettiti con la tua saggezza e il tuo ritmo interiori, sapendo quando e come interagire o esprimerti emotivamente. Cerca di fluire con ciò in cui credi e concediti il ​​tuo tempo e il tuo spazio. Ascolta anche te stesso e rifletti.

CANCRO

La vibrazione di oggi ti chiede più leggerezza emotiva. La Luna, la tua reggente, ti porta in connessione con temi sottili, spirituali, affettivi e subconsci. Sarà più facile per te comprendere tali casi attraverso la comprensione e il ragionamento. C’è una grande saggezza nel riflettere e meditare su questi temi senza reattività emotiva, ma con un tono analitico.

LEONE

Le relazioni richiedono più leggerezza, distacco e fluidità. Soprattutto nei gruppi, nelle amicizie e nella comunicazione collettiva, sappi avere la saggezza di cosa e come comunichi. Scambi di amicizia e intellettuali con leggerezza e nel loro tempo. Cerca di essere anche un osservatore, ascoltando con saggezza ciò che gli altri hanno da dirti.

VERGINE

La vibrazione di oggi ti chiede piacere, saggezza e leggerezza per affrontare il mondo materiale. In particolare, sarà necessario lasciar andare gli impegni che sono vuoti e che non si allineano con la verità del tuo essere. Ruolo più distaccato di padre, madre o autorità. Saggezza di comando e autorità. Usa strategia, ma anche un certo distacco dalla rigidità.

BILANCIA

Oggi ti chiede una vibrazione più ottimista, leggera e distaccata. Cerca di non prendere tutto a cuore e fuoco, ma di comprendere saggiamente le sfumature e le possibilità. Ottimo momento per vivere con più piacere, gioia, leggerezza e avventura, ma tutto questo nel tuo ritmo. Lascia andare le vecchie convinzioni vincolanti e concediti la saggezza del tuo potere creativo.

SCORPIONE

La vibrazione di oggi ti chiede più leggerezza emotiva. Le vecchie emozioni tossiche vengono riciclate, drenate e trasmutate. Fallo con leggerezza e distacco. Concediti leggerezza anche nello scambio affettivo e sessuale. C’è una forte saggezza emotiva in atto, che ti aiuta a domare i tuoi “mostri” interiori e a trasmutarli in perle di sentimento.

SAGITTARIO

Le relazioni richiedono più leggerezza, distacco e fluidità. Soprattutto le coppie, il matrimonio e la vita sociale richiedono leggerezza e uno sguardo più saggio. Comunicare l’essenziale con l’altro, uscendo dagli eccessi e dal superfluo. Pallas ti offre un tono molto più premuroso, reciproco, giusto e umano per analizzare e interagire con le persone.

CAPRICORNO

La vibrazione di oggi ti chiede piacere, saggezza e leggerezza per affrontare il mondo materiale. In particolare, sarà necessario avere più distacco e saggezza con la routine, il lavoro e la salute. Cerca di uscire dalle prigioni robotiche e di routine, facendo ciò che è veramente importante. Fai quello che puoi e mantieni flessibilità e adattabilità nelle routine. Impara anche ad ascoltare meglio i segnali del tuo corpo.

ACQUARIO

Oggi ti chiede una vibrazione più ottimista, leggera e distaccata. Cerca di essere te stesso, ma fai questa ricerca dall’interno. Cerca di drenare gli eccessi del dramma e del personalismo, permettendo alla tua vera essenza di esprimersi. L’espressione del lato saggio, geniale, giusto e intellettuale è alta oggi.

PESCI

La vibrazione di oggi ti chiede più leggerezza emotiva. Soprattutto quando si tratta di famiglia, passato, vita personale ed emozioni personali, sii leggero e distaccato. C’è una fonte di saggezza che ti permette di esprimere la tua soggettività con grazia, razionalità e veridicità. Saggezza per giudicare questioni emotive e passate con più distacco, imparzialità e razionalità.