Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 25 ottobre 2022, le previsioni complete

Oroscopo di oggi: restano in vigore le stesse tendenze, che continueranno a segnare le condizioni del gioco e faranno progredire i tuoi affari in modo soddisfacente. Amore: chi ti ama non ha l’obbligo di dire di sì a tutto. Sii più ragionevole perché una coppia è soddisfatta di due persone.Ricchezza: Organizza i tuoi progetti con cura e delega le responsabilità solo a persone conosciute e incapaci di tradirti. Benessere: non fidarti dei pasti molto abbondanti, soprattutto all’ora di cena. La frugalità ti manterrà in forma e in salute.