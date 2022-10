Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 24 al 30 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Attenzione a non lasciarti trasportare dalle apparenze, il giardino non è più verde dall’altra parte della recinzione. Ricorda di cosa abbiamo parlato nei tuoi oroscopi di ottobre 2022 , se i social network ti stanno causando ansia o disperazione, disconnettiti! Disconnettiti prima di iniziare a ossessionarti per i selfie o i rifacimenti di altre persone.

Toro

Non fidarti troppo delle altre persone. Qualcuno potrebbe affermare di averti le spalle, ma nel momento in cui hai bisogno di supporto o semplicemente di compagnia, può svanire. Contatta un amico che è un imprenditore naturale o considera di lavorare con un personal trainer.

Gemelli

Non importa quanto tu sia desideroso di tuffarti in una situazione o in una storia, vale la pena dedicare il tuo tempo per costruire qualcosa di sostenibile . Cerca di essere discreto e un po’ ermetico sui tuoi piani, per evitare che si riempiano di opinioni o rumori, non parlare molto di quello che stai dicendo.

Cancro

È tempo di parlare di grandi progetti, tira fuori anche la matita e inizia a calcolare un budget che ti permetterà di gestire una grande spesa, da una vacanza imminente all’acquisto di immobili. È un buon fine settimana per gestirti .

Leone

Gli eventi del fine settimana possono metterti nel bel mezzo di un dramma con il tuo gruppo di amici, sui tuoi social network o puoi semplicemente parlare troppo e metterti nei guai .

Vergine

Sono giorni per rallentare e valutare la valanga di idee e notizie che vi hanno inondato la mente in queste ultime settimane. Elimina le distrazioni e concentrati sulle tue priorità. È un buon momento per modificare il tuo budget.

Bilancia

È un buon fine settimana per parlare con una persona che ha una visione neutrale riguardo alla tua situazione, qualcuno che ti permetta di trovare soluzioni che tu stesso non sei stato in grado di vedere , cercare un consulente o una terza parte che non è coinvolta in ciò che ti preoccupi.

Scorpione

Approfitta del weekend per fare un gesto con le persone che sono sempre lì per te. Chiamali o invia loro un messaggio per far loro sapere che stai pensando a loro. Stai per iniziare un mese ricco di cambiamenti ed è importante rafforzare i tuoi legami più intimi.

Sagittario

Approfitta dell’energia presente per esplorare il tuo ambiente digitale alla ricerca di nuovi alleati o amanti . Se stavi pensando di contattare un amico tramite i social network, è giunto il momento.

Capricorno

Per aiutare con il tuo processo di manifestazione devi essere chiaro su cosa vuoi veramente creare. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, quindi sii onesto con te stesso e apri con gli altri in modo da poter accelerare il processo.

Acquario

Non tirare fuori la carta di credito questo fine settimana, resisti all’impulso di spendere soldi o comprare qualcosa che non ti serve. E se lo fai, conserva la ricevuta e assicurati di rivedere le politiche di cancellazione o restituzione del negozio.

Pesci

Dai una possibilità a quella persona che ha avanzato proposte importanti o che si è manifestata di recente. Se sei single, è tempo di ampliare i parametri di ricerca .