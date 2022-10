Programmi Tv Stasera lunedì 24 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Sopravvissuti «Assassini» La scritta ingiuriosa davanti all’abitazione di Luca (Lino Guanciale, 43) e degli altri sopravvissuti alza la tensione al massimo. Inizialmente tutti sospettano di Anita, poi di Léa. La ragazza, stanca di essere trattata da estranea, vuole scappare da Genova con la gemella. A seguire, «Bugie».

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Stasera tutto è possibile Dall’Auditorium Rai di Napoli Stefano De Martino (33) conduce la penultima puntata dell’ottava edizione, che continua a ottenere buoni ascolti con uno share del 10%. Tra i giochi ritroviamo «Segui il labiale», in cui il concorrente, isolato dalla cuffia, deve decifrare le frasi pronunciate dall’avversario.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Presa diretta Ultima serata del 2022 con il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona (65). Nella puntata intitolata «La cyber guerra e i banditi digitali» si parla degli hacker, che entrano nel cuore di società private (e anche delle istituzioni pubbliche) per rubare i dati sensibili e poi chiedere un riscatto.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Il governo è in carica, ma questo non significa certo che le tensioni nella coalizione di centrodestra siano sfumate. Per non parlare delle frizioni tra le varie correnti del Partito Democratico… Da profondo conoscitore della scena politica italiana, Nicola Porro (53) racconta ai telespettatori le ultime news.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip Nuovo appuntamento con la prima maratona della settimana (quasi quattro ore) nello studio di Cinecittà, a due passi dalla Casa. In studio con Alfonso Signorini (58) ritroviamo Orietta Berti e Sonia Bruganelli, oltre ai concorrenti eliminati nelle prime puntate, tra cui Ginevra Lamborghini e GIovanni Ciacci.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Vendetta L’ex marine William Duncan (Clive Standen) assiste impotente all’omicidio della figlia, uccisa dai fratelli Rory e Danny, due balordi agli ordine del padre, il boss Donnie Fetter (Bruce Willis, 67). Da quel momento Duncan non ha altra ragione di vita che farla pagare a chi ha distrutto la sua famiglia…

Stasera su La 7 alle 21.15 MEN OF HONOR – L’ONORE DEGLI UOMINI (Usa ‘00) con R. De Niro, C. Gooding Jr. Anni 50. Carl Brashear, marinaio di colore, tenta di entrare nel corpo dei sommozzatori della marina. Dopo anni di lotta contro i pregiudizi, la sua domanda viene accolta, ma…

Stasera su TV 8 alle 21.30 GOMORRA 4 – LA SERIE con Salvatore Esposito, Cristiana Dell’Anna 7ª e 8ª puntata Patrizia deve dimostrare di essere in grado di guidare il clan. Ma qualcuno trama per ostacolarla. Intanto Genny ha dovuto sporcarsi di nuovo le mani contro chi voleva raggirarlo.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY «Dublino» Dopo aver girato per gli Stati Uniti, Francesco Panella torna in Europa, precisamente in Irlanda, a Dublino, per incontrare tre italiani che vivono lì. La sua missione è sempre quella di trovare gli autentici sapori italiani all’estero.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 LA GUERRA DEI MONDI (Usa ‘05) di S. Spielberg con Tom Cruise, Miranda Otto Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 S.W.A.T. SQUADRA SPECIALE ANTICRIMINE (Usa 2003) con Colin Farrell Jim Street e Deacon Kay vengono selezionati per far parte di una nuova squadra anticrimine. La loro prima missione è scortare un boss della droga e consegnarlo all’Fbi.

Stasera su Iris alle 21.00 UNBROKEN (Usa 2013) di A. Jolie con Jack O’Connell La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai giapponesi e subirà le angherie di un sadico sergente.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 GIÙ LA TESTA (Italia 1971) di Sergio Leone con Rod Steiger, James Coburn Juan ha un sogno: svaligiare l’impenetrabile banca di Mesa Verde. Quando incontra John, esperto in esplosivi, capisce di aver trovato il complice ideale. Ma poi…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 DUNCANVILLE (2ª st.) «Fai festa come una star dei razzi!» Annie e Jack scoprono che Kimberly non è popolare e non viene invitata alle feste. Per cercare di rimediare, danno una festa costringendo tutti i ragazzi del vicinato a parteciparvi… Segue ep. 6.

Stasera su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: VICINI INASPETTATI (Ger. 2016) con Wanda Perdelwitz Gli australiani Sarah e Michael scambiano la casa con quella di un’altra coppia che vive in Cornovaglia. Ma durante la vacanza Sarah rimane sola e nella proprietà scoppia un incendio…

Stasera su Cine 34 alle 21.00LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK (Italia 2002) con Giovanni Storti New York, Anni 50. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre improbabili criminali, affrontano una delicata missione, ma falliscono. L’ira del loro boss non tarda a manifestarsi.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 PARLAMI DI LUCY (It./Svizz./ Slov. 2017) di Giuseppe Petitto con Antonia Liskova Nicole vive in una villa isolata tra le montagne del Trentino con il marito e la figlia. Improvvisamente inizia a essere tormentata da incubi e ad avvertire oscure presenze nell’abitazione…

Stasera su Rai Premium alle 21.20 IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO – DECISIONI (Ger. 2019) con Philipp Danne La segheria Waldeck è in difficoltà e un infortunio sul lavoro mette Rike fuori combattimento per un po’. Intanto Jonas deve prendere delle decisoni e sua madre non gli è d’aiuto.

Stasera su Real Time alle 21.20 AMICHE AL LIMITE Tina, Ashley, Vanessa e Meghan decidono di allenarsi con un istruttore. Vanessa però abbandona a metà del corso e Ashely si chiede se sia per lei necessario sottoporsi a un secondo intervento chirurgico per perdere peso.

Stasera su Giallo alle 21.10 SQUADRA SPECIALE INVISIBILI – LES INVISIBLES (1ª st., ep. 3) «Pachelbel» con G. Cramoisan Due piedi mozzati. Questo è tutto quello che ha a disposizione il comandante Darius per cercare di risolvere un complicato caso di omicidio… Segue ep. 4 «Citadelle».

Stasera su Top Crime alle 21.10 CSI: MIAMI (3ª st., ep. 3) «Poliziotto per vocazione» con David Caruso, Emily Procter Poco dopo l’omicidio di una donna, viene ritrovato il cadavere di un uomo all’interno di un palazzo vicino. Per Horatio i due casi sono collegati. A seguire, ep. 4 «Folla Lampo».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 SONIC 2 – IL FILM (Usa/ Giapp. ‘22) di Jeff Fowler Ancora una volta Sonic deve sventare i piani del perfido Dr. Robotnik, che è tonato sulla Terra con un alleato, il guerriero echidna Knuckles. Anche il porcospino blu, però, ha un nuovo amico: il piccolo Tails.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 UN GELIDO INVERNO (Usa ‘10) con Jennifer Lawrence, John Hawkes Dopo che il padre se n’è andato, una ragazza cerca a fatica di occuparsi dei fratellini e della madre malata. Un giorno scopre che, se l’uomo non si farà vivo, la casa verrà confiscata.

Stasera su Sky Cinema Family alle 19.55 I PUFFI 2 (Usa 2013) di Raja Gosnell con Hank Azaria Bloccato nel mondo degli umani, Gargamella si è trasferito a Parigi, diventando un famoso illusionista. Ma quando rapisce Puffetta, Grande Puffo, Brontolone e Tontolone arrivano in aiuto dell’amica…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 AMERICAN SNIPER (Usa 2014) con Bradley Cooper, Elise Robertson Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, scopre però quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 CLOVERFIELD (Usa 2008) di Matt Reeves con Michael Stahl- David, Odette Yustman New York: la festa a sorpresa per Rob viene interrotta da una terrificante esplosione. Un gigantesco mostro è arrivato chissà come a Manhattan, seminando morte e distruzione.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 MASTERCHEF USA Gordon Ramsay, Aarón Sánchez e Joe Bastianich chiedono ai concorrenti chef di preparare un piatto con l’ingrediente contenuto in una Mystery Box. Poi, divisi a squadre da due, devono seguire la stessa ricetta comunicando tra loro solo a parole.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HOUSE OF THE DRAGON (1ª st., ep. 9) con Olivia Cooke Il Concilio si spacca tra Verdi e Neri: Alicent e Ser Otto, con Lord Lyman Beesbury e altri membri dell’assemblea, stabiliscono che la corona spetta ad Aegon II. Intanto Rhaenyra e Daemon riuniscono i loro fedeli.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 THE NIGHT SHIFT (1ª st., ep. 5) «Tempesta in arrivo» con Ken Leung, Ken Leumng La moglie di Topher entra in travaglio ma, a causa di un violento temporale, è bloccata nel traffico. Intanto il padre di Landry ha bisogno di soldi per pagare dei debiti. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 ELEMENTARY (6ª st., ep. 17) «Cacciatore di vermi con Jonny Lee Miller, Aidan Quinn Gli investigatori indagano sull’omicidio di uno zoologo. Intanto, Holmes è vittima di un furto di identità dopo che le sue cartelle mediche sono state rubate. Segue ep. 18 «La profezia».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 L’AVVOCATO DEL DIAVOLO di Mat Whitecross 2ª puntata Dopo una caccia all’uomo durata cinque anni, Di Stefano viene arrestato. Ma il lavoro del detective Jerry Walters non è finito perché l’astuto sedicente avvocato inizia a cambiare le carte in tavola.