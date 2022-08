Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi giovedì 3 agosto 2022, lo zodiaco mirato per te

Affascinanti come pochi, ma avete fama di essere un po’ freddi in amore. Siete così cerebrali, voi consumate un uomo. Angelina Jolie, per esempio, icona della donna Gemelli, guardate come ha ridotto Brad Pitt… Ma parliamo di voi: non ci sono più obiezioni, dovete però partire all’attacco di nuove conquiste il 29 con Luna Nuova accanto a Mercurio in Leone, poi ritirarvi il 1° agosto per un disturbo dalla Vergine (solite cose in famiglia). Ripresentatevi martedì 2, giovedì 4 sarete già sposati. Potete vincere, ottenere successo e soldi. INCONTRO SÌ: Gemelli-Sagittario, Angelina e Brad, appunto. Offritevi come sensali in vendite o acquisti.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro