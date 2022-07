Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 luglio 2022, le previsioni complete

Ariete

Oggi ti aspetta una giornata più positiva o armoniosa della precedente, soprattutto perché starai meglio e prenderai le cose con maggiore pazienza e calma. In più, oggi ti aspetta una sorpresa nel tuo lavoro o nella tua vita sociale che ti restituirà la tua gioia, qualcosa che volevi succederti da tempo.

Toro

Un colpo di fortuna o un aiuto inaspettato ti libereranno da un problema lavorativo o finanziario che ti appesantisce da tempo. In realtà, se te ne rendi conto, rimpiangi sempre i grandi fardelli e le complicazioni che ricadono su di te, ma quando arriva il momento critico, finirai sempre tutto con successo.

Gemelli

Oggi devi portare a termine un compito importante, o qualcosa che è abbastanza importante per te, ma devi essere calmo perché ti andrà benissimo, anche se devi ammettere che non sarà affatto facile. Fidati del tuo intuito, sei molto intelligente, ma in molti casi è il tuo sesto senso che ti dice dove andare.

Cancro

Forse oggi riceverai delle brutte notizie relative al tuo lavoro o alle questioni materiali, oppure sei irrequieto e preoccupato, come se fossi sicuro di riceverle. Presta più attenzione ai tuoi affari mondani, ma ricorda anche che che tu ci creda o no, sei nato in un segno fortunato e tutto funzionerà.

Leone

Devi essere più prudente, pensare di più alle cose prima di farle perché anche se la fortuna è dalla tua parte, devi anche agire con la testa. È meglio andare più lenti ma più sicuri che andare troppo veloci ed esporsi a fallimenti imprevisti e altre spiacevoli sorprese. E la stessa cosa potrebbe succedere a te oggi.

Vergine

Trionferai su una grande preoccupazione o su un grande pericolo reale legato al lavoro e agli affari mondani. È una fortuna che tu abbia un carattere così sospettoso e che nulla di solito ti colga di sorpresa. Sei sempre consapevole di tutto, ecco perché chi vuole farti del male alla fine finirà malissimo.

Bilancia

Quando stai bene sul lavoro hai difficoltà o preoccupazioni in amore e altre volte succede la stessa cosa, solo al contrario. Ma in fondo stai attraversando un buon momento e lo vedresti più chiaramente se avessi un carattere più ottimista. Ti stai muovendo verso i tuoi obiettivi tra una leggera turbolenza temporanea.

Scorpione

Le amicizie ti creeranno dei problemi, potresti prendere una piccola brocca di acqua fredda con qualcuno che tieni in grande considerazione per anni, o forse quella persona sta attraversando seri problemi, ma non puoi aiutarla. In un modo o nell’altro, le preoccupazioni ti assaliranno per tutto il giorno.

Sagittario

Se le fortunate influenze astrali che hai in questo momento sono mescolate con quel grande ottimismo che non ti lascia mai, allora tutto indica che puoi passare una grande giornata, con successo lavorativo o finanziario e gioia nella vita intima. Ora sei in un momento di grazia e non esitare ad approfittarne.

Capricorno

Presto raccoglierai i frutti delle tue lotte e dei tuoi sforzi sul lavoro e anche in altri ambiti. Senti che ogni sacrificio o sforzo vale la pena per raggiungere i tuoi obiettivi, che per te sono i più preziosi, come per un re la sua corona. Ma sei in un buon momento, anche se non hai spesso quella sensazione.

Acquario

Il nuovo giorno ti è favorevole, o almeno avrai quella sensazione dentro di te dovuta, soprattutto, alle gioie e alle buone notizie legate alla tua vita intima. Stai attraversando un momento in cui credi sinceramente che realizzare i tuoi sogni sia possibile e devi solo lottare per questo con fede e coraggio.

Pesci

Anche se a volte ti senti la persona più sfortunata del mondo, tuttavia, molti di quelli intorno a te ti invidiano e meno cose dici in giro, meglio sarà per te. Hai la sensazione che tutti ti amino moltissimo, ma in realtà molti invidiano la tua gentilezza e la generosità del tuo cuore.