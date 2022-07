Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi domenica 10 luglio 2022

Ariete

Non credere a tutto ciò che dicono gli altri, molte volte le persone mentono o parlano senza sapere davvero cosa stanno dicendo o assicurando, devi sempre cercare le tue informazioni, è anche necessario che inizi a leggere di più e ad essere interessato ad altri argomenti oltre alle cose banali.

Toro

Una buona giornata per meditare e pensare bene alle cose che stai facendo e ai passi che stai facendo per raggiungere i tuoi obiettivi. Stai rimandando troppo i tuoi desideri e stai iniziando a esplorare opzioni che non ti stanno portando.

Gemelli

Devi preoccuparti di più degli effetti dell’alcol sul tuo corpo, considera di smettere. Oggi ti offriranno un progetto che sarà molto difficile per te rifiutare, l’importante è che tu lo faccia.

Cancro

L’amore è presente, devi solo iniziare a prestare attenzione agli ovvi segnali che qualcuno ti sta inviando. Una persona di grande valore per la tua vita ti chiederà di prestare attenzione a una questione importante, ma sembrerai troppo occupato per prestarvi attenzione.

Leone

Ti aspetti l’arrivo del denaro oggi, ma è probabile che non verrà pagato durante il giorno, se ciò accade, devi riscuotere nuovamente ciò che è dovuto. L’amore è a un punto molto alto, è tutto perché hai fatto le scelte giuste.

Vergine

È possibile che durante il giorno una persona ti invii un invito a un incontro informale con gli amici, se si tratta di qualcuno che stai incontrando poco tempo fa e non proprio per essere solo amici, potresti trovare un po ‘scomodo incontrare i loro amici così presto.

Bilancia

La Bilancia ha tutte le carte a suo favore in questo giorno, è importante giocarle bene. Prendi l’opzione di far parte di un gruppo di lavoro oggi, è importante che se sei molto abituato a fare il tuo lavoro o studiare da solo devi sempre essere in contatto con altre persone.

Scorpione

L’amore va bene, devi solo dargli maggiore importanza. Devi iniziare a condividere le tue conoscenze con i tuoi coetanei, che si tratti di studio o di lavoro, non smettere di farlo, non essere egoista con ciò che sai.

Sagittario

Sarai scelto per guidare un gruppo di lavoro oggi, quindi metterai alla prova le tue capacità di leadership e sarai in grado di gestire un gruppo di persone importanti. Non sovraccaricarti di lavoro, è probabile che tu ti stia innamorando di questo solo per fare un’impressione migliore.

Capricorno

È probabile che tu stia vedendo che nel tuo partner le cose cambiano drasticamente, è normale, soprattutto se ci vuole molto tempo. Se non riesci ad adattarti a questi cambiamenti, pensa a parlare delle cose.

Acquario

Una persona di cui ti fidi potrebbe tradirti oggi, è probabile che sia senza cattive intenzioni e non se ne sia resa conto, parla con fiducia e serenità del problema. Non è ancora un buon momento per amare.

Pesci

Sei in un ottimo momento del tuo lavoro, prendi le redini della tua carriera e fissa obiettivi più grandi per il futuro. Devi concentrarti di più sul lavoro che stai facendo, è probabile che tu commetta un errore oggi.