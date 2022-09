Oroscopo Branko e Paolo Fox settimana dal 15 al 22 Settembre 2022: Previsioni e classifica

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Arieta

Sulle prime ti fa bollire di rabbia, poi la magia di luglio inverte le parti e sarai tu, con la tua dolcezza e la tua flemma, a placare i suoi bollori e a sventarne i colpi di testa, finché a fine estate arriva il terzo incomodo. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Toro

Nati per stare insieme, ma in luglio i suoi improvvisi bollori fanno nascere qualche dubbio. Temporaneo, per fortuna: gli passerà e tornerà il micione di sempre, tutto coccole e baci appiccicosi di miele. Il tuo gusto preferito! INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Gemelli

Caratteri mutevoli a confronto. Tu dalla sera alla mattina cambi solo umore, lui, come il vento, direzione. Quando parte correndo, chi lo ferma più? Interludio frizzante con bollicine, peccato che si sgasi subito, come lo champagne: o bevi o butti! INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Cancro

I tuoi pregi sono anche i suoi e lo stesso vale per i difetti. Due mesi e mezzo di pura magia, poi i nodi vengono al pettine, specie se nella vita dell’uno o dell’altro c’è un ex che non si sa dove piazzare. Scelta irrinunciabile. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Leone

Unione perfetta, lui o lei è il Sole, tu la Luna che gli gira attorno, sempre che dopo un po’ non ti stufi di procedere sempre nello stesso verso. Di sicuro lui non si muoverà, piuttosto rimarrà solo, immobile nel suo trionfo. E allora continua a muoverti tu! INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Vergine

Sintonia perfetta. Tu ci metti la fantasia, lui la pratica con la giusta temperatura, garantita fino a Ferragosto, perché il budino dell’amore cuocia bene. Gettate le basi per arrivare alle nozze di diamante, ma occhio a non scontrarvi sulla location e gli invitati. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Bilancia

Eterni indecisi e a chi toccherà, questa volta, a fare il primo passo? Dipende dal calendario: fino a Ferragosto a te, poi a lui o lei, sempre che la direzione sia giusta e la mossa conveniente. Ripensamenti a fine estate… meglio tardi che mai. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Scorpione

Incontro fatale, entrambi con un ex da dimenticare o un quasi ex da lasciare, ma quando ci si innamora così, impossibile resistere, travolti da un romantico destino in una notte d’agosto, magari contando le stelle cadenti. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Sagittario

Ahi ahi, come mettere d’accordo un pantofolaio e un giramondo? Semplice, con un camper: lui alla guida su nuovi percorsi, tu all’interno a cuocere la conserva con il camping gas. A legarvi a doppio filo la golosità, prima a tavola, poi a letto. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Capricorno

Tu la zuppa inglese con crema vaniglia, lui quella pan di segale, profumata con le erbe di montagna. Troppo diversi per attrarsi, ma proprio qui sta il busillis, la curiosità di esperienze inedite: attraverso l’altro ciascuno prova a essere quello che non è. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Acquario

Difficile incontrarsi e ancora di più attrarsi, ma questa estate diverrà una scommessa, quasi una sfida. Ancora più chiuso, ancora più solo, formerete un sodalizio perfetto… finché dura. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Branko e Paolo Fox dal 15 al 22 Settembre Pesci

Nati per innamorarvi, convolare a nozze e dar vita a una vera e propria dinastia. Lo saprete entrambi al primo incontro, veggenti anche senza i tarocchi o la sfera di cristallo. Un attimo per riconoscersi e innamorarsi, magari un replay di qualche vita fa. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥