Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend 23 -24 luglio 2022: le previsioni

Oroscopo Branko e Paolo Fox Ariete

Un raggio disarmonico di Saturno renderà la giornata non eccessivamente piacevole ma piuttosto soggetta a emozioni negative, che possono capitarti con ragione o anche senza di essa. La vita intima o la famiglia possono darti qualche problema. In un modo o nell’altro porterai con te una piccola brocca di acqua fredda.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Toro

Sarete assaliti da preoccupazioni o preoccupazioni economiche, dubbi o insicurezze riguardo alla vostra situazione o al modo di risolvere i vostri problemi. A volte saranno dubbi o paure fondate, ma in altri casi saranno semplicemente speculazioni senza senso. In ogni caso, sii prudente negli affari e nelle finanze.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Gemelli

La disposizione delle stelle oggi ti farà tirare fuori il tuo lato più freddo, cerebrale e premeditato, anche se questo, lungi dall’essere una cosa negativa, ti aiuterà a goderti una giornata molto favorevole e predisposta al successo o alle realizzazioni, soprattutto sul lavoro e mondana affari. Sarai fortunato nei viaggi e nelle relazioni.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Cancro

Oggi più che mai dimostrerai la tua grande sensibilità e cercherai amore e tenerezza come l’aria che respiri, perché nel profondo della tua anima ti senti molto vulnerabile in mezzo a questo mondo implacabile e violento. Ma è una buona giornata per te perché ci sarà sempre qualcuno che ti terrà tra le sue braccia.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Leone

All’esterno hai successo e altri ti ammirano o addirittura ti invidiano, molti vogliono imitarti o cercare la tua amicizia, tuttavia, nel profondo della tua anima oggi non ti sentirai bene, il dolore o l’angoscia prenderanno il sopravvento sul tuo cuore anche se quelli intorno a te non te ne accorgerai. Ti adorano, ma ti sentirai triste.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Vergine

Oggi vi aspetta la giornata tipo di lottare e lavorare fino allo sfinimento, ma non ricevendo nessuna ricompensa, potreste anche scoprire di uccidervi per lavorare e risolvere tutti i problemi, ma poi gli allori vengono dati agli altri. Ma non preoccuparti, è solo una brutta giornata, domani sarai tu a riceverli.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Bilancia

Oggi dovrai affrontare qualcosa che per tua natura è particolarmente spiacevole per te, affrontare tensioni, liti, disaccordi o conflitti, sia nel lavoro che nella vita intima, o forse anche in entrambi. Sei proprio in un momento in cui hai bisogno di pace e di essere in un ambiente di armonia.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Scorpione

Molto recentemente avresti potuto buttare via tutto, eppure oggi ti ritroverai molto più positivo e capace di attirare fortuna e successo, soprattutto nelle tue attività lavorative e sociali. Sebbene all’esterno sembri ermetico, in realtà sono i tuoi impulsi e le tue emozioni che controllano la tua vita e il tuo destino.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Sagittario

Stai attento con le persone intorno a te, soprattutto con i tuoi amici o quelli di cui ti fidi di più, non è tutto oro quello che luccica, soprattutto fai attenzione se ti unisci a qualcuno per fare affari o devi mettere dei soldi o firmare qualche tipo di documento. La fortuna sarà con te, ma guarda cosa fai.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Capricorno

Fai attenzione alle insidie ​​e ai tradimenti, soprattutto in materia lavorativa e finanziaria, ci sono dei pericoli che incombono su di te anche se non li vedi, quindi non dovresti fidarti di nient’altro che di te stesso. Una persona che ti è molto vicina e condivide molte cose con te è in realtà il tuo nemico. Prudenza.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Acquario

Oggi la vita sentimentale avrà per te un’importanza maggiore del normale, anche se è solo dentro la tua mente. Per te è fondamentale vivere la vita che desideri e anche stare con la persona di cui ti parla il tuo cuore, e oggi sentirai queste cose più intensamente che in altri momenti e con alti e bassi emotivi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox Pesci

Nonostante il fatto che i pianeti non andranno proprio bene, però, per voi oggi sarà un giorno in cui potrete godere di un po’ più di pace o in cui avrete i piedi un po’ più per terra. Ti mostrerai qualcosa di meno donchisciottesco e penserai di più a te stesso, avrai anche una gioia legata al denaro o ad altri beni materiali.