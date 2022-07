Oroscopo Paolo Fox domani 23 luglio 2022: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

C’è una grande differenza tra compromesso e sacrificio. C’è anche una grande differenza tra diligenza e disperazione. Niente ci motiva come la passione, ma il desiderio ci porta a deviazioni insidiose. Si raccomanda di essere responsabili, ma agire per colpa non è molto costruttivo. Mentre Mercurio e Giove si collegano questo fine settimana, portano un’enorme iniezione di energia. Quando sei letteralmente pieno di nuove idee, è facile andare agli estremi. Per realizzare le tue idee migliori e sfruttare al massimo le tue opzioni, devi solo assicurarti di essere ispirato.

Anche se dicono “vedere per credere”, mi sembra che sia il contrario. Quando crediamo davvero a qualcosa, ci aggrappiamo strettamente alla nostra fantasia, anche quando ci sono prove per contraddirla. Distorciamo la realtà per supportare le nostre opinioni. Dato che Mercurio si collega a Giove questo fine settimana, stai attento perché potresti avere idee sorprendenti che mettono in discussione ciò in cui avevi creduto fino ad ora. Non c’è vergogna nel riconsiderare la tua posizione. È un segno di maturità e saggezza. Essere in grado di adattare il proprio atteggiamento lascia spazio alla trasformazione.

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio Sagittario

È difficile per te comunicare con una certa persona? Speri di vedere che una relazione importante sta migliorando? Hai bisogno di una spinta, di una pausa… o di una svolta? Allora è perfetto che il fine settimana porti un’iniezione di bontà nel tuo mondo. Poiché Giove, il tuo sovrano, è legato a Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelletto, puoi dare fuoco al mondo con il tuo entusiasmo. Un gran numero di idee costruttive garantisce che il progresso sarà, per quanto possibile, inarrestabile. Se sei rimasto bloccato in una carreggiata, troverai una via d’uscita. Abbiate il coraggio di farlo. Oroscopo Paolo Fox 23 luglio Capricorno