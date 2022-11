Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend sabato e domenica 26-27 novembre 2022

ARIETE



Le domande inespresse oggi chiedono di essere verbalizzate con freddezza e obiettività. I problemi relativi a fratelli, parenti o vicini potrebbero dover essere risolti, ma tutto con freddezza e calma. Alcuni argomenti considerati tabù possono essere affrontati da soli o in situazioni di gruppo o collettive, ma è facile risolvere eventuali problemi.

TORO



Alcune questioni non dette, in particolare quelle relative al senso di autostima e alla carriera, tendono a essere risolte ora. Ti servirà usare la voce fredda e obiettiva della tua autorità per stabilire limiti equi ed essere fedele all’autostima. Se non sei riuscito a dare un prezzo al tuo lavoro o a darti il ​​dovuto rispetto nel campo del lavoro, ora è il momento di capovolgere oggettivamente la situazione.

GEMELLI



Lilith nel tuo segno (solare o nascente) mobilita questioni irrisolte dei tuoi bisogni, desideri e individualità. Mercurio, il tuo sovrano, fa un aspetto facile, dandoti maggiore audacia nel comunicare chi sei e cosa vuoi. Abbi più fiducia in te stesso e cerca di integrare i tuoi problemi più nascosti nella coscienza, portando guarigione e integrità.

CANCRO



Alcuni problemi subconsci sono mobilitati oggi verso la guarigione. Sarai in grado di vedere più chiaramente i problemi che sono stati repressi. Lo scambio profondo con gli altri ti permetterà di esplorare meglio le tue acque subconsce; cerca di avere dialogo, leggerezza e persino buon umore per affrontare tali questioni. Espressione razionale delle emozioni represse.

LEONE



Oggi vi chiede di essere aperti al dialogo, anche nei casi difficili. Potrebbero emergere alcune questioni relative a gruppi, amicizie e visioni collettive e dovresti cercare di dialogare con considerazione, razionalità e obiettività. Cerca di metterti nei panni dell’altro per comprenderne le paure, i dolori e le angosce. Necessità di un dialogo profondo ma razionale.

VERGINE



Possono emergere alcune frustrazioni legate alla carriera, al lavoro e all’uso dell’autorità. Tuttavia, Mercurio, il tuo sovrano, ti facilita con una visione pragmatica e ponderata di tali questioni. Problemi non verbalizzati con figure autoritarie possono spingerti a ripensare il modo in cui comunichi. Le frustrazioni su obiettivi e risultati ti mostrano anche cosa deve essere migliorato nella tua routine e nel corso delle azioni.

BILANCIA



Potrebbero emergere alcune frustrazioni legate a possibilità future. Tuttavia, sarai molto consapevole di te stesso e vedrai meglio il tuo potere personale e la capacità di cambiare il tuo destino. Le questioni non verbalizzate relative alla fede, al posizionamento politico e sociale, alle visioni del mondo e ai principi possono ora essere verbalizzate razionalmente con una maggiore appropriazione di se stessi e della propria coscienza.

SCORPIONE



Problemi inconsci e/o nascosti richiedono maggiore ponderazione e obiettività. La tua mente ora sonda le tue acque emotive e questo ti rende più facile riconoscere le frustrazioni emotive, sessuali e di condivisione. Anche i problemi familiari e/o il passato possono essere coinvolti e richiedere una visione più fredda e riflessiva, senza reattività emotiva.

SAGITTARIO



Ora possono emergere alcune frustrazioni legate alle coppie, al matrimonio e/o alla vita sociale. Potresti non aver verbalizzato alcuni problemi, ma sei in grado di farlo ora con molta razionalità, flessibilità e obiettività. Cerca di essere chiaro quando ti esprimi all’altro. Cerca possibilità e alternative nelle relazioni. Avere posizionamento.

CAPRICORNO



Oggi ti chiede di vedere chiaramente e obiettivamente alcune frustrazioni legate al lavoro, alla routine, al servizio, alla salute e alle relazioni sul lavoro. Puoi vedere ciò che non è stato comunicato, soprattutto se non sei riuscito a esprimere il tuo senso di autostima in questi contesti. Cerca di dirigere la tua mente e la tua comunicazione verso ciò in cui credi, ma sii giusto e flessibile nelle risoluzioni e nelle comunicazioni.

ACQUARIO



Mercurio nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta maggiore comunicazione e integrazione con te stesso. L’aspetto a Lilith ti permette di vedere dove hai smesso di essere te stesso e di esprimerti come sei. Anche dove ha smesso di essere giocoso, spontaneo o leggero. Tutto questo ora richiede obiettività. Le frustrazioni per il romanticismo, i bambini o qualsiasi attività creativa ti chiedono di essere flessibile.

PESCI



Sei in un periodo in cui la tua mente si connette ai tuoi problemi più subconsci, spirituali, psichici e soggettivi. Tutto questo ti sarà di grande aiuto per vedere i problemi della tua vita personale, emotiva e/o passata in modo più razionale. Ciò che non è stato verbalizzato nelle relazioni personali o familiari richiede un’espressione chiara e razionale, senza perdere la connessione spirituale. Cerca uno sguardo più distaccato sul passato per trascendere.