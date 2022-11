Hai capito chi è Giulia Belmonte compagna di Stash? Età, dove vive e figli

Vuoi saperne di più sul cuore di Giulia Belmonte dei The Kolors, è scoprire tutto?

A causa della sua frequentazione con Stash, musicista affermato dei Kolors, la vita di Giulia Belmonte è stata raccontata dalla stampa. Ma che tipo di persona è? Vi sveliamo lo scoop sulla sua vita, compresa la sua biografia e la sua vita privata…

Chi è Giulia Belmonte e dove vive?

Giulia Belmonte, nata ad Atri (Teramo) il 13 agosto 1995, segno Leone, vive a Milano. La sua carriera di modella non è l’unica cosa in cui è impegnata. Oltre alle sue grandi capacità di social media influencer (ha migliaia di follower), è anche una giornalista. Lavora per Telenova, una rete televisiva lombarda, come personaggio fisso di Novastadio. È laureata in Scienze della Comunicazione, il che le permette di lavorare per Telenova.

Giulia Belmonte e Stash Fiordispino

Giulia Belmonte e Antonio “Stash” Fiordispino hanno annunciato la loro dolce gravidanza alla fine del 2019, dopo che la loro storia d’amore è iniziata nel giugno 2020. Il fidanzato e frontman dei The Kolors Antonio “Stash” Fiordispino ha fatto un annuncio ai suoi fan con immensa gioia: “Questa è la musica più bella che abbia mai creato. … Sono davvero felice di condividere la notizia con voi”. L’ecografia postata sull’account Instagram della modella è stata accolta da una valanga di auguri dopo l’annuncio della gravidanza.

“In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio. Avrei voluto fermare il tempo e restare a guardarti per ore. È tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!“, ha scritto la Belmonte a corredo della foto. La coppia ha dato il benvenuto alla piccola Grace il 3 dicembre 2020, con un post sui social. La coppia nel 2022, precisamente ad aprile, ha ufficializzato la seconda gravidanza.

Curiosità su Giulia Belmonte

Giulia Belmonte ha lavorato a Mediaset, nella trasmissione Tacco12, e a Telenova, dove si è occupata di storie e misteri. È una grande appassionata di sole e di mare e sui social media si fotografa spesso in bikini mozzafiato. I suoi tatuaggi, compresi alcuni che ha mostrato sul suo account Instagram, sono presenti nelle foto che pubblica.