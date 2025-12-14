Potenza, tragedia in famiglia: muore bimbo di 9 anni dopo il padre nello schianto. Il dolore: “Ingiusto e straziante”





Non ce l’ha fatta il piccolo di nove anni coinvolto nell’incidente stradale avvenuto giovedì scorso a Pantano di Piola, in provincia di Potenza, nel quale era già deceduto suo padre. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, il bambino è spirato oggi, sabato 13 dicembre, a causa delle gravi lesioni riportate.





L’incidente, avvenuto l’11 dicembre, aveva già strappato alla vita il padre del bimbo, un uomo di 51 anni, morto sul colpo. L’impatto si era verificato su un rettilineo vicino al Ponte delle Tavole. La comunità locale, già scossa dalla perdita del genitore, è ora ulteriormente colpita dalla scomparsa del bambino, che lascia un vuoto incolmabile.

Il piccolo viaggiava in auto con il padre al momento dell’incidente. La loro vettura, una utilitaria, si è ribaltata su un fianco al centro della strada dopo lo scontro frontale con un SUV, che ha riportato gravi danni nella parte anteriore. Il bambino era stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni disperate all’ospedale San Carlo di Potenza.

Nonostante gli sforzi incessanti dei medici e il ricovero in terapia intensiva, le sue condizioni non sono mai migliorate. Il piccolo non ha mai ripreso conoscenza e oggi è sopraggiunto il decesso, lasciando nello sconforto i familiari e l’intera comunità.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto Pantano di Piola, dove viveva insieme al padre. L’Amministrazione comunale aveva già deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste nei giorni successivi all’incidente, come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia colpita da questa doppia tragedia.

Il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, ha espresso il dolore collettivo con queste parole: “Un dolore immenso che lascia senza parole, per il piccolo Francesco e per Giulio. Tutta la comunità è sconvolta, ferita nel profondo, raccolta nel silenzio e nel cordoglio, stringendosi con affetto e rispetto alla famiglia colpita da una perdita così ingiusta e straziante”.

Questo tragico evento rappresenta un duro colpo per la comunità locale, che si stringe attorno ai familiari delle vittime in un clima di lutto e solidarietà.



