Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre 2022: previsioni e classifica

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre ARIETE

Esplosione di fatti, opportunità, battaglie. Inizio estate rovente, ma come insegnano le filosofie orientali, tutto va verso il proprio contrario, e la tratta finale sarà tranquilla. A luglio combini poco, ad agosto recuperi amore e svaghi: se costano pazienza, risparmierai. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre TORO

Basta grane, rivalità, scaramucce con il capo, non vedi l’ora di lasciare tutto alle spalle. Ma il nervosismo ti è rimasto dentro e ora sarai tu a farla pagare agli altri, a cominciare dalla famiglia, che per un po’ incassa, ma poi… Restyling in casa, cameretta per il pupo in arrivo. VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre GEMELLI

Amici esagitati, al punto da agitare anche te, smanioso di viaggi, arte e avventura. Vacanze magnifiche verso sud: dove il sole è più caldo, si scalda anche il cuore. VOTO da 1 a 10: 10

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre CANCRO

Basta impegni e ordini dall’alto, luglio sarà tutto mare e riposo. Apparente, almeno, perché intanto la creatività parte in quarta, pensando a un nuovo arredamento che acquisterai dopo le ferie. E perché non anche la bici? VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre LEONE

Gasatissimo già al solstizio, senza perdere un colpo fino a Ferragosto. Difficile tenerti fermo, anche se lui lo vorrebbe: logica la conclusione, meglio soli che male accompagnati. Sigle felici, padroni di sé stessi, al centro della scena per sedurre senza impegno. VOTO da 1 a 10: 9

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre VERGINE

Il giusto mix di avventura e tranquillità, se il partner, ormai ex, ti ha deluso, le ferite te le lecchi circondato di amici soccorrevoli (a patto che non ci provino, naturalmente!). Rampante al rientro e più elegante. VOTO da 1 a 10: 7

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre BILANCIA

Che fatica litigare tanto e volersi tanto bene! Un filo d’ansia per i ragazzi in vacanza, ti stupirai vedendoli cresciuti e più maturi. Insoddisfatto allo specchio, specie in costume. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre SCORPIONE

È già estate, ma tra lavoro e affari dove lo trovi il tempo libero? Forse dopo metà luglio, sempre che non arrivi un’altra tegola. Prima di partire inserisci l’allarme: Mano Lesta non deve avere campo libero. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre SAGITTARIO

Cavaliere di giustizia e verità, sempre in pista in difesa degli ultimi, quanto alla pace passa al prossimo capitolo! Cotte speziate per adulti e ragazzi. I figli alle prese con il primo amore ti fanno impressione, solo ieri facevano castelli di sabbia… VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre CAPRICORNO

Ogni volta, prima di partire, in casa tua scoppia il finimondo: tutti contro tutti, il partner, i figli, il quattro zampe. A tenere il baricentro provvedi tu, e con un brivido già pensi alle operazioni per il rientro. VOTO da 1 a 10: 6

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre ACQUARIO

Sempre in controtendenza, in estate sgobbi snobbando i vacanzieri. Ma con i weekend in moto a tutta velocità come la mettiamo? Figli in kinderheim per goderti un po’ di pace e magari qualche breve divagazione sul tema. Ai creativi servono sempre stimoli nuovi! VOTO da 1 a 10: 8

Oroscopo Branko fine settimana 17-18 settembre PESCI

onti da urlo, ma li controllerai in settembre: in ferie tirare la cinghia che senso ha? Contestazioni su albergo, itinerario, trasporti. Che rimpianto il campeggio al mare ai tempi del liceo VOTO da 1 a 10: 6