Oroscopo Branko mese di dicembre 2022, le previsioni dettagliate

Oroscopo Branko mese di dicembre Ariete

Monostante l’ultimo mese se fosse stato un po’ turbolento, il segno dell’Ariete va bene per una stagione ed entra in dicembre con l’importanza della voglia di riguadagnare. Tuttavia, tutto per avere la sensazione che si complichi dopo la prima settimana. Il 7 Capricorno sarà basato sul suo Mercurio e l’11 sulla sua Venere. Sarà per il resto del mese. Il Capricorno è un segno che provoca ogni dissagio all’Ariete. Per certi versi sono molto simili, ma il parrot mode di raggiungere i loro obiettivi è completamente diverso. Capricorno in Mercurio e Ariete il secondo e il terzo sette giorni del mese incoraggeranno l’Ariete ad essere più perseverante. Ma questo infestidirà gli arieti che non vorranno aspettare nulla per ottenere ciò che vogliono. Nel frattempo, è molto probabile che accadrà un dicembre in cui aumenterà la scala. Dovranno proverò a controllare il pappagallo impazienza e sarà difficile. Dipende ma è l’ultima settimana del mese, quando Giove torna al segno, ho visto in serbo una piacevole sorpresa. D’altra parte, la Luna in una stanza di mezzaluna il 30 richerà le batterie.

Oroscopo Branko mese di dicembre Toro

Il Toro è tornato alla calma per un mese in cui l’eclissi di luna nel suo secondo gli aveva offerto l’occasione per cambiare atteggiamento. Quel mese ti sentirai abbastanza rilassato e potrai goderti le vacanze. Sarai stimolato dalla forza di Mercurio e Venere in Capricorno, che rendi eloquente e mostri il tuo lato creativo. voler chiudere l’anno in modalità epica e festeggiare come merita il 2023. Sarà un’occasione straordinaria per rimettere in ordine i tuoi obiettivi. Con il Nodo Nord ancorato al secondo, è stato un momento di transizione, in cui ho cambiato routine e ho pensato a nuovi progetti entusiasmanti. Quando tutto tornerà alla normalità l’anno prossimo, non sarà fino a quando questo circo non permetterà al pappagallo di ripagare il capo.

Oroscopo Branko mese di dicembre Gemelli

Sarà un periodo abbastanza piacevole per i Gemelli, soprattutto dopo la prima settimana in cui il Sagittario lascia Mercurio e Venere. Con il Sagittario che governa la loro mente, si sono sentiti un po’ sul filo del rasoio, ma presto saranno eloquenti come sempre. Dall’11 potrai goderti le cose che ti piace fare e trovare ispirazione più facilmente. Solo i Gemelli dell’ultimo decano potevano ancora sentirsi un po’ confusi. Gli altri stanno recuperando la consueta lucidità e questo li renderà irresistibili. È un’ottima occasione per tornare in contatto con amici che non vedevi da molto tempo e festeggiare le feste come richiede la situazione.

Oroscopo Branko mese di dicembre Cancro

Anche se per i Cancro la famiglia viene prima di tutto e amano ogni occasione che permette loro di ritrovarsi, nel mese di dicembre possono essere un po’ taciturni. Percepiscono un’energia che li blocca e non permette loro di nuotare con la corrente. In questo momento quello che fanno è ritirarsi quando in realtà è la circostanza perfetta per aprirsi, e cercare di esprimere a parole ciò che sentono. Nonostante ciò, le feste sono un’ottima scusa per fraternizzare e recuperare il tempo perduto con le persone che amano di più. Anche se è anche possibile che manchino persone che sono lontane e con le quali non riescono a ricontattarsi. Devono concentrarsi su dove sono e cercare di andare avanti dal passato. L’unica cosa che vale la pena avere è il presente. I nostri pensieri nel presente stanno anche costruendo il futuro.

Oroscopo Branko mese di dicembre Leone

I Leone iniziano radiosi la prima settimana di dicembre. Tuttavia, quando il Sagittario lascia il posto al Capricorno, tutto prende una piega più seria. Così, la festa diventa più una festa e il distacco inizia ad essere abbandonato per poterci impegnare. Ma lungi dallo spaventarli, tutte queste responsabilità fanno sì che i leonini mettano i piedi per terra. Gli ultimi dieci giorni del mese, i Leo del primo decano avranno l’Universo dalla loro parte con Giove che tornerà nel segno dell’Ariete. Saranno giorni per distinguersi, brillare e sorridere. Il mondo, dopo tutto, è un posto che può essere meraviglioso se non diventiamo ossessionati dalla perfezione.

Oroscopo Branko mese di dicembre Vergine

A partire dal 7 dicembre, la terra guadagnerà terreno sul fuoco sulla mappa astrale. Questo favorisce la Vergine che sentirà che tutto sta prendendo forma. La prima settimana può essere un po’ caotica con il Sagittario che manifesta qualche disturbo e i Virginiani potrebbero tendere a distendersi. Ma quando il Capricorno inizierà a stabilire le regole, scopriranno che il loro spazio vitale è più sicuro e affidabile. allora sarà un bene tempo per organizzarti e assicurarti di fare un elenco di tutte le cose importanti che hai lasciato incompiute nel 2021. L’anno prossimo, quando Marte tornerà diretto, vorrai davvero recuperare il tempo perso e andare avanti con tutto ciò che ‘ ho passato. lasciando in sospeso. Vivranno le vacanze senza paure, consapevoli che la vita è bella nella semplicità delle cose.

Oroscopo Branko mese di dicembre Bilancia

Il segno della Bilancia inizia il mese pieno di ottimismo, contagiato dall’entusiasmo che in esso respira il Sagittario su Venere. Ma quando il pianeta dell’amore passerà attraverso il Capricorno, avranno la sensazione che al mondo manchi un po’ di colore. Proprio quando si aspettano di poter riposare e divertirsi, cominceranno a pensare a tutto ciò che devono fare. È il braccio rigido del Capricorno che li costringe a pensare alle proprie responsabilità. Nonostante questo, avranno momenti magici e stimolanti, se non sono ossessionati dal piacere a tutti e sono in grado di spezzare l’equilibrio a favore di un certo caos necessario affinché l’Universo ci guidi.

Oroscopo Branko mese di dicembre Scorpione

Ha appena festeggiato il suo nuovo Anno Solare e inizia dicembre da ragazzino che è sorpreso da tutto. Non sorprende che con il Nodo Nord ancora in Toro e dopo aver attraversato l’eclissi lunare totale il mese scorso, si sentano rinati. Si trovano in un momento molto speciale in cui dovranno valutare ciò che è meglio per loro e iniziare a pianificare come raggiungerlo. Se sfrutti al massimo i tuoi grafici l’anno prossimo, potresti avere periodi straordinari in cui Saturno smette finalmente di trattenerti così tanto. Hanno avuto un anno un po’ difficile con il Signore degli Anelli che ha posto fine a tutte le loro iniziative. Quindi, dicembre è un mese eccellente per ricapitolare e pensare a come affronterai la tua vita quando Saturno ti darà un po’ più di libertà. A volte, per andare avanti devi anche tornare indietro e guardare il paesaggio nel suo insieme.

Oroscopo Branko mese di dicembre Sagittario

Dicembre segna il regno del portiere che si è sbizzarrito nel proprio gioco d’amore. Stai attento perché potresti cadere nelle reti dell’amore e al Sagittario piace essere libero È il segno zodiacale del mese e ti senti pieno. Solo Marte, sempre in Gemelli, ne limita in qualche modo l’azione. Ma dicembre si presenta con una previsione invidiabile. Molti Sagittari iniziano il nuovo Anno Solare a dicembre e sanno di essere a un punto di svolta tra il vecchio e il nuovo. Per questo affrontano questo periodo così ricco di stimoli con grande entusiasmo. Vorranno festeggiare, festeggiare e condividere il loro tempo con amici e familiari. Chi non ha un partner potrebbe trovare qualcuno di speciale. Chi invece lo possiede si sentirà più vicino ad esso. La vita sorride ai Sagittari, soprattutto quelli del primo decano, quando Giove, a fine mese, rivisita l’Ariete. Potrebbero essere più emotivi o sensibili del solito solo quando la Luna Piena, intorno all’8 dicembre, in Gemelli, li rende contraddittori e pieni di sentimenti molto antagonisti e profondi. Potresti usare questa energia per cercare di rimuovere dalla tua vita ciò che non ti serve più e correre il rischio del nuovo. Se prendono dei rischi e scommettono su qualcosa di nuovo, andranno bene. Ma devono essere guidati dal loro intuito e non da impulsi avventati. L’arciere vorrà provare di tutto e cercherà la compagnia di persone che vorranno accompagnarlo a tutti i tipi di feste. Fai bene a festeggiare per iniziare bene il prossimo anno.

Oroscopo Branko mese di dicembre Capricorno

Che siano in grado di realizzarlo o meno, i Capricorno sono in uno dei loro momenti migliori. Alcuni, con il loro compleanno, inizieranno alla fine del mese a celebrare il loro Ritorno Solare. Ciò significa che iniziano un nuovo Anno Solare e che un ciclo è chiuso. Questo nuovo ciclo sarà determinato dalla Luna Nuova nel tuo segno intorno al 23 dicembre. Le vacanze per i Capricorno saranno un momento di passaggio per festeggiare il nuovo anno con amici e familiari. Saranno in armonia con tutto ciò che li circonda perché non ci sono quasi battaglie da combattere. Solo i Capricorno dell’ultimo decano continueranno ad essere alla mercé di una potentissima energia plutonica che potrebbe far saltare in aria tutte le loro strutture. Gli altri, come l’hanno già sperimentato, tornano in vita con l’energia di iniziare qualcosa di nuovo. E devono riconoscere questa potente spinta ad aprirsi a nuove esperienze e opportunità.

Oroscopo Branko mese di dicembre Acquario

Nell’ultimo mese dell’anno, l’Acquario ricarica le batterie e fa il punto. Ha avuto alti e bassi ma l’anno finisce di ottimo umore e imparando la lezione. Urano in Toro continuerà a spingerti un po’ in giro e a volte potresti sentirti come se stessi camminando sul filo del rasoio. Nonostante ciò, dicembre è ricco di occasioni per chiudere ferite, riconciliarsi con se stessi e con gli altri. Saturno è stato piuttosto duro con l’Acquario e ora è il momento di rendersi conto che tutti quei sacrifici sono valsi davvero qualcosa. È l’occasione perfetta per celebrare il momento presente e non guardare al passato. La vita è piena di vantaggi per gli Acquari e devono trarne vantaggio prima che Plutone si muova nel loro segno l’anno prossimo e faccia esplodere tutte le idee preconcette che avevano.

Oroscopo Branko mese di dicembre Pesci

Con il Sole in Sagittario fino al 22 dicembre, i Pesci possono spesso sentirsi completamente fuori posto. Ci saranno circostanze in cui potresti sentirti come se stessi galleggiando in un mare di incertezze. Tuttavia, ci sono ottime notizie. Il 4 Nettuno gira direttamente e questo ti darà energia extra per guidare la tua vita. D’altra parte, il Capricorno inizia a essere al centro della scena, a partire dal 7, e ti aiuterà anche a mettere i piedi per terra. Tornerà alla normalità e non avrà altra scelta che iniziare a ordinare alla sua mente di continuare ad avanzare. La Luna Nuova in Capricorno ti permetterà di specificare dove vuoi andare e come soddisfare i tuoi desideri. L’anno si conclude con la sensazione che puoi fare quello che vuoi ed è così. Giove lo riempie di gioia.