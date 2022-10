Oroscopo Branko mese di novembre 2022, lo zodiaco comopleto

Oroscopo Branko mese di novembre Ariete

Questo mese di novembre sarai governato dalla carta “Asso di Coppe” , il che significa che devi aumentare il tuo patrimonio ed essere più cauto con le tue spese. I giorni magici per il tuo segno di fuoco saranno 4, 11, 17 e 22 , che ti riempiranno di fortuna in quello che fai. Il tuo colore dell’abbondanza sarà il giallo e avrai due colpi di fortuna con i numeri 9 e 13 ; Devi giocarci il martedì di ogni settimana. L’opportunità di un nuovo lavoro ti verrà, devi solo essere più discreto con i tuoi commenti e non parlare dei tuoi successi. Il tuo segno è molto perseguitato dall’invidia , sarà un mese di stare in mezzodue amori che ti terranno molto distratto. Ti cercheranno da un vecchio lavoro per invitarti a partecipare. Sostituirai la tua auto con una più recente. Comprerai una casa o un appartamento, ma non fare pressioni sul destino.

Oroscopo Branko mese di novembre Toro

La carta de “La Torre” significa che a novembre devi essere intelligente nel decidere il tuo futuro, cioè pensarci più di due volte prima di agire; ciò che hai costruito può crollare , quindi fai attenzione con le modifiche. I tuoi giorni magici saranno il 3 , 09, 14 e 21 novembre che ti porteranno fortuna in tutto ciò che fai e il tuo colore fortunato sarà il blu ; i tuoi numeri magici saranno 4 e 25. Questo mese potrai cambiare i tuoi pensieri e modi di essere , ricorda che ti verrà data l’opportunità di essere più controllato nei tuoi impulsi e raggiungere così più obiettivi nella vita. Se la tua situazione relazionaleNon succede, è meglio lasciar perdere e ricominciare da capo con persone più compatibili con il tuo segno, come Cancro e Acquario . Continuerai con la dieta. Cerca di avere più ore di sonno , ricorda che il giorno era fatto per lavorare e la notte per dormire.

Oroscopo Branko mese di novembre Gemelli

Nell’oroscopo dei tarocchi hai ottenuto la carta “Carrozza” , questo ti dice che questo mese non ti fermare , continua senza paura e otterrai il successo che desideri tanto, fai solo attenzione con le persone che cercano solo di rubare la tua energia buona . I tuoi giorni migliori saranno il 1°, 11°, 15° e 27° , in cui sarai fortunato in termini di lavoro e nuovi progetti . Il tuo colore sarà il bianco e i tuoi numeri fortunati saranno 6 e 35 . Darai occasioni fortunate questo mese perché la tua energia positiva si reinventa . Un nuovo amore del segno del Sagittario o della Bilancia ti cercherà e parlerà di una formalità con te.Prenditi cura del dolore alla schiena o al collo, lascia da parte la tensione. Ti sottoporrai a un intervento di chirurgia estetica o deciderai di cambiare il tuo modo di mangiare ed essere più sano. Risparmierai per cambiare la tua auto. Non fare cose buone che sembrano cattive .

Oroscopo Branko mese di novembre Cancro

Hai ricevuto la “Carta del Sole” , il che significa che il tuo segno brillerà di luce propria e raggiungerai gli obiettivi che stavi cercando durante quest’anno. Puoi fare un viaggio o trasferirti alla periferia del paese per avere uno sviluppo professionale. I tuoi giorni magici saranno 7, 12, 19 e 23 , in cui avrai il doppio della fortuna. Il tuo colore di abbondanza sarà verde brillante e la tua fortuna numeri 2 e 10 ; ricorda che il tuo segno è progettato per avere successo, cerca solo di seguire le linee guida produttive della tua vita. Non essere così espressivo con le tue cose perché non piaci a tutti e ti invidiano; cerca di essere discreto . Cambierai il cellulare e il piano di pagamento. Non cercare quell’amore che non è più al tuo fianco , quello che succede è conveniente, meglio cercare coppie più compatibili con il tuo segno come Vergine o Pesci . Rilassati e lascia che tutto scorra.

Oroscopo Branko mese di novembre Leone

“Temperanza” è la carta dei tarocchi che ti dominerà questo mese, cioè calmati , tutto passerà e in questo mese arriverà a te la prosperità che tanto desideri far progredire. Riceverete aiuto dall’arcangelo Michele , non esitate a invocarlo, sarete ascoltati. I tuoi giorni magici saranno 6, 10, 14 e 25 , dove avrai successo in tutto ciò che fai. Il tuo colore sarà l’arancione ei tuoi numeri fortunati 7 e 11 ; giocaci , otterrai tre colpi di fortuna alla lotteria . Non elaborare alcun credito, quello che stai per pagare deve essere in contanti per evitare di indebitarti. Farai le scartoffie per la tua laurea e pianificherai un master.Non cercare quell’amore che non è più per te , ricorda che a volte si mettono degli ostacoli per non essere felici. Questo mese ci sarà una relazione formale con qualcuno del segno dell’Ariete o dello Scorpione , che è molto compatibile con te.

Oroscopo Branko mese di novembre Vergine

Questo mese la carta “The Star” ti porterà trionfi assicurati e cambiamenti di lavoro positivi, quindi cerca di essere al 100% con il tuo buon atteggiamento che tutto ciò che desideri ti sarà dato. I tuoi giorni magici saranno 01, 09, 16 e 26 , il tuo colore dell’abbondanza sarà il rosso e i tuoi numeri magici saranno 6 e 20 , il che significa che avrai due occasioni fortunate alla lotteria. Elaborerai un prestito per una casa o rinnoverai quella che hai. Prenditi più cura di te stesso in materia di emicrania e problemi nervosi, cerca di continuare con l’esercizio. Al lavoro avrai l’opportunità di crescere professionalmentee ti daranno un aumento. I single della Vergine sperimenteranno un amore molto forte e intenso che li farà sentire molto bene. Attenti agli incidenti, di questi tempi state più attenti. Un amico del segno dell’Ariete proporrà un affare che sarà molto buono.

Oroscopo Branko mese di novembre Bilancia

Per questo mese, nei tarocchi hai ricevuto la carta “Il Diavolo” , significa che dovrai essere più cauto con i tuoi amici e colleghi perché hai dei nemici nascosti, sono quelli che ti parlano bene, ma ti pugnalano alle spalle. Avrai soldi extra alla lotteria con i numeri 15 e 66 e i tuoi colori sono rosso e rosa . I tuoi giorni migliori: 8, 13, 19 e 23 . Ci sarà molta pressione nel tuo lavoro con i consigli di amministrazione per definire i cambiamenti di lavoro , sarai molto importante nel processo decisionale perché essere una Bilancia merita di avere posizioni di gerarchia e comando. Qualcuno del tuo lavoro o della tua scuolaTi invita ad uscire , ma ricorda che non è il più consigliato perché se non stanno bene continueranno a vedersi. Innamorati starai benissimo , il tuo segno sta cercando il partner ideale nel mese di novembre ed è certo che in questi giorni entreranno nella tua vita.

Oroscopo Branko mese di novembre Scorpione

Nelle carte dei tarocchi hai “Il Giudizio” , e poiché è il mese del tuo compleanno, ci dice che avrai momenti di maturità mentale e di crescita professionale. È tempo di prendere decisioni per crescere economicamente e amorevolmente. Soldi extra arriveranno dalla lotteria con i numeri 3 e 19 , i tuoi colori della prosperità sono il blu e il bianco . I tuoi giorni migliori saranno: 2, 16, 19 e 21 . Ti invitano a fare un viaggio di lavoro o a fare una passeggiata con il tuo partner. Fai attenzione ai tuoi soldi , cerca di non mostrarli così tanto e sii più discreto per non provocare invidia. In materia di salute, cerca di rilassarti di piùe non avere tante pressioni, ricorda che il tuo segno è dominato da problemi ormonali e psichici . Sei il miglior conquistatore, ma cerca di non camminare con due contemporaneamente perché prima o poi se ne accorgeranno .

Oroscopo Branko mese di novembre Sagittario

Nel mese di novembre i tuoi colori fortunati sono l’ arancione e il giallo , i tuoi numeri magici: 1 e 29 , con loro avrai due colpi di fortuna alla lotteria e i tuoi giorni migliori sono 3, 09, 19 e 24 . Nei tarocchi hai l’ “Asso di Bastoni” , quindi arriverà una nuova e meglio retribuita proposta di lavoro . Non aver paura di dire di sì a ciò che ti viene presentato, la fortuna sarà dalla tua parte. Questo mese sarà essenziale nella tua relazione amorosa per sapere se rimani o vai , prova solo a pensare alla tua decisione e vai da uno specialista che ti guidi nella tua vita amorosa. Avrai un’operazione estetica che ti verrà fuori al meglio. Organizzare carte di credito per pagare i debiti. Sarà un mese di tante feste e di uscite con gli amici. Non entrare in problemi che non sono tuoi , ognuno deve farsi carico della propria vita.

Oroscopo Branko mese di novembre Capricorno

Hai ricevuto la lettera “The Emperor” , ecco perché ci vorrà un mese per raggiungere un livello elevato nel tuo lavoro , è tempo di avere successo, non aver paura di quello che diranno e mostra la tua autenticità perché sei sul strada giusta . I tuoi numeri fortunati sono 21 e 30 per i giochi della lotteria, i tuoi colori della prosperità sono il giallo e il blu e i tuoi giorni magici sono 4, 11, 17 e 23 . Per questo mese vi consiglio di liquidare tutti i vostri debiti e risanare la vostra economia , è tempo di risparmiare per il futuro. Nel tuo lavoro ricevi riconoscimenti dai manager e ti offrono un aumento di stipendio. Attenzione ai problemi di obesità, meglio continuare con la dieta. Inizia a fare acquisti per i tuoi regali di Natale in modo da non essere sotto pressione. Andate a fare una passeggiata al mattino in modo da avere una comunicazione con il divino e che le vostre energie siano più positive .

Oroscopo Branko mese di novembre Acquario

L ‘”asso di denari” è uscito nei tarocchi, significa che puoi chiedere tutto ciò che vuoi perché lo otterrai, l’ abbondanza ti arriverà a manciata questo mese, quindi non esitare e inizia la tua attività o cambia lavori a uno Più produttivo. I tuoi giorni magici sono 3, 7, 12 e 23, i tuoi colori di prosperità sono l’ arancione e il verde , i tuoi numeri magici : 28 e 88 . Saranno giorni di molto lavoro e cambiamenti nel tuo lavoro, cerca di non stressarti con tutto ciò che andrai a vivere. Ricorda che il tuo segno è forte e ha sempre la soluzione idealeper risolvere i problemi. Conoscerai il matrimonio di un amico che ti darà un grande piacere. Prenditi cura della schiena e dei reni , bevi più acqua e lascia alcol e sale. Ti invitano a fare un viaggio con i tuoi amici. Riceverai una piacevolissima sorpresa da un amore per il Toro o per la Bilancia , che ti cercherà per restare .

Oroscopo Branko mese di novembre Pesci

Per novembre riceverai la lettera da “The World” , quindi il tuo successo sarà nel cambiare il tuo paese , città o luogo di lavoro perché è tempo di muovere le tue energie , non avere dubbi perché qualcosa di importante sta arrivando per te, cerca solo di essere Discreto e non parlarne con nessuno in modo da non riempirti di cattive energie . I tuoi giorni magici sono 5, 8, 12 e 23, i tuoi colori di abbondanza sono il bianco e il verde e i tuoi numeri magici sono 17 e 26 . Questo mese è il mese di Dio, ecco perché definisci completamente dove sta andando la tua vitae in che direzione vuoi portarlo. Saranno giorni in cui prendere la decisione di essere felici con te stesso e il tuo partner. Avrai un reddito extra dovuto a un contratto e un bonus di produttività. Fai attenzione agli amori passati perché sarai coinvolto in pettegolezzi o affermazioni, meglio decidere di essere felice con il tuo partner.