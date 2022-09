Oroscopo Branko mese di ottobre 2022, previsioni per Ariete e Pesci

Oroscopo Branko mese di ottobre Ariete

Allarme rosso! Gli sposi e gli innamorati trascorreranno momenti di grande crisi durante questo mese. Abituati a dirigere i loro compagni, non sopporteranno di trovarsi con il limite e l’ordine che verrà loro imposto, a causa dell’energia negativa di Saturno. Se riescono a calmarsi, riconosceranno che ciò che sembra loro un limite e un’offesa in realtà non lo è. I loro partner li aiuteranno a bilanciare e raggiungere gli obiettivi. I single, sotto l’influenza di Venere e Marte in Scorpione, potranno esprimere i propri desideri e vivere avventure infuocate, soprattutto fino all’8 ottobre. Pazienza Ariete. Ottobre non sarà un mese di grandi progressi a livello lavorativo. Densi afflussi planetari bloccheranno il percorso che porta all’equilibrio e al dialogo. Tuttavia, se agisce con cautela e grande responsabilità nello svolgimento delle proprie mansioni, chi opera in un rapporto di dipendenza, nel tempo, riceverà delle ricompense. I lavoratori autonomi manterranno la loro stabilità economica se impareranno a rispettare gli altri ea prendersi cura delle loro reazioni. Fino all’8 ottobre sarà un buon periodo per fare investimenti e migliorare economicamente. Il sistema nervoso sarà molto alterato a causa delle grandi sfide che il mese dovrà affrontare. Ciò porterà a fastidiosi livelli di ansia, oltre a forti mal di testa. Cerca di allentare la tensione lavorando con il tuo corpo in palestra o all’aperto. Anche ricevere sessioni di massaggio sarà utile per loro. Ricorda anche che l’eccesso di stress potrebbe alterare la pressione sanguigna. In questo senso dovranno impegnarsi per seguire una dieta sana ed effettuare un accurato controllo medico, in caso di eventuali sintomi.

Oroscopo Branko mese di ottobre Toro

La forza che emaneranno i loro compagni, che saranno sotto l’influenza marziana, trasmetterà loro grande fiducia. Gli ultimi 10 giorni di ottobre avranno anche la presenza di Mercurio, che vi sussurrerà parole di incoraggiamento. In questo modo, se evitano di essere testardi, si affermerà il rapporto affettivo tra sposato e innamorato. Condivideranno obiettivi di lavoro di successo e godranno del dialogo quotidiano. I Lonely Bulls non affronteranno il periodo migliore per formare una coppia; ma, se sono attenti, incontreranno una persona che la pensa allo stesso modo che verrà al loro posto di lavoro. La presenza di Saturno nell’area di lavoro dei laboriosi Toro li costringerà ad applicarsi ai propri compiti con molta più pazienza del solito. Dal 4 al 20 ottobre riceverai l’aiuto di Mercurio, che, entrando in Bilancia, ti guiderà a dire più chiaramente tutto ciò che desideri. Riceveranno così un aiuto dai loro capi e un aumento del loro patrimonio. Commercianti e professionisti, se agiranno con serenità, potranno portare avanti le loro attività. Dal 1 all’8 ottobre sarete in un ottimo periodo per stringere accordi con partner, gruppi e organizzazioni. Con la presenza di Saturno in un’area sanitaria, sarà fondamentale organizzarsi nelle proprie abitudini quotidiane. Anche se avrai l’influenza benefica del Sole e di Mercurio in diversi momenti del mese, mantenere un ordine di base nella tua routine quotidiana ti aiuterà a sentirti bene. Lavorare la terra nel tuo tempo libero è sempre la tua migliore terapia, quindi fallo. In questo modo scaricheranno il nervosismo in eccesso in questa attività, si sentiranno in pace con se stessi e si assicureranno il loro benessere. Lo stesso si può dire per le passeggiate all’aria aperta.