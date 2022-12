Oroscopo Branko Natale 2022: come vivrete le festività secondo il vostro segno

Ariete a Natale secondo il tuo oroscopo

Caro Ariete , sappiamo che gli anni precedenti ti sei un po’ perso in amore. Hai rotto la tua relazione e pensi che tutto sia stato errori, storie vuote e persone che non ti hanno mai fatto sentire quello che provavi nella tua giornata. Tuttavia, a Natale indosserai il tuo miglior sorriso e sarai in un momento perfetto perché l’amore entri nella tua vita . Chi sarà? Dove lo troverai? Lasciati andare, Cupido si prenderà cura di tutto il resto. Stress, ansia e problemi quotidiani hanno preso il sopravvento su di te e non sai davvero come uscire da questa situazione. Il Natale può anche peggiorare le cose, perché sai già che queste date sono per incontri e regali, e forse questo ti stressa un po’ più del necessario . La nostra raccomandazione? Cerca di concentrarti sul divertirti come solo tu sai fare. Quando il periodo natalizio sarà finito ti ringrazierai. Non ti è mai piaciuto molto festeggiare il capodanno, ma dato che non hai potuto partecipare a nessuna festa negli anni precedenti, è tempo di sfoggiare i tuoi vestiti migliori e divertirti con le persone intorno a te. Ti truccherai, ti vestirai con il miglior look che puoi trovare e ti divertirai moltissimo in una notte che promette di dare alla tua vita una svolta di 180 gradi.

Toro a Natale secondo il tuo oroscopo

Ah Toro ! Anche se non ti piace molto il Natale, sei una di quelle persone a cui piace organizzare TUTTO : cena, musica, addobbi… Ma cosa vivrai quest’anno? Quale sarà il meglio e il peggio del Natale? Vediamolo! La tua testardaggine è ben nota in tutto il mondo e sei uno dei segni zodiacali più esuberanti là fuori. Questo stesso motivo è quello che ti ha portato a vivere a Natale un nuovo progetto lavorativo, quello che inseguivi da tanto tempo e che sembrava non arrivare mai. La tua perseveranza e tenacia hanno aperto le porte a una nuova opportunità , un nuovo lavoro o una nuova attività, e sarai più felice che mai per averlo raggiunto. Il Toro è una di quelle persone che, sebbene possano odiare il Natale con tutte le loro forze, non perdono l’occasione di riunirsi con tutti i propri cari. Quest’anno pensi di aver dovuto fare i conti con tutto: cena, decorazioni per la casa, regali… E questo probabilmente ti porta a litigare con il tuo partner o con una persona molto speciale nella tua vita. Rilassati, tutto ha una soluzione. Amico Toro, sei una delle persone che preferisce la tranquillità più di una festa pazza. Nonostante questo, avete avuto alcuni anni precedenti per godervi il calore di casa a Natale con la vostra famiglia, i vostri figli o i vostri genitori. È tempo di uscire e goderti con i tuoi amici la loro compagnia e quei momenti di risate che ti caratterizzano. Sicuramente puoi incontrarti a casa, o anche goderti una gita in una casa rurale dove ti aspettano grandi sorprese che ti entusiasmeranno.

Gemelli a Natale secondo il tuo oroscopo

Come ben sapete, i Gemelli sono conosciuti come il segno ‘doppia faccia’, cioè possono avere due modi di pensare abbastanza diversi e contraddittori . A Natale amano socializzare, stare con le loro famiglie e godersi la loro compagnia, tuttavia ci sono momenti in cui preferiscono viaggiare lontano o non avere nulla a che fare con il periodo natalizio. Tutto dipende dal tuo umore in quel momento. Ricordi quell’amico con cui hai litigato qualche mese fa? Amico Gemelli , hai avuto una discussione molto forte con quella persona e non hai più avuto sue notizie… Fino ad ora! Quella persona tornerà nella tua vita per Natale e lo farà sotto forma di scuse. Con tua sorpresa, nel tuo cuore non ci sarà un briciolo di rancore e potrai voltare pagina come hai sempre desiderato. E, da questo momento in poi, andrai d’accordo anche meglio di prima dell’incomprensione che hai avuto. Che buone notizie! E se ti riconcili con il tuo amico, non arriveranno molte buone notizie per quanto riguarda il tuo partner . La tua relazione sta vacillando e non sai come rimetterla in carreggiata verso la felicità e il benessere. Cosa ti sta succedendo? Faresti meglio a parlare con il tuo ragazzo, cari Gemelli, e mettere le carte in tavola. Forse la cosa migliore è finire l’anno senza quella persona con cui avete litigato tanto ultimamente e con cui sembra che non vi capiate più così bene. È nelle tue mani. Questo Natale avrai una sorpresa che non puoi nemmeno immaginare … Cosa sarà? È un regalo di Natale che arriverà da un membro della famiglia molto, molto caro. Tuo padre, tuo fratello o anche tuo nonno avranno molto a che fare con quel dettaglio che ti porterà alla massima espressione di felicità quando lo aprirai. Un consiglio: è da tanto tempo che desideri un regalo del genere…

Cancro a Natale secondo il tuo oroscopo

Per i Cancro il Natale è sinonimo di gentilezza, dolcezza e tanto sentimento . Da buon segno d’acqua, è molto sensibile e in questo momento arriva persino a considerare molti aspetti della sua vita. La loro natura protettiva li porta ad essere uno dei migliori ospiti che ci siano, quindi quest’anno è possibile che tu sia il responsabile della cena della vigilia di Natale. Se c’è un segno zodiacale che è un rivenditore nell’intero oroscopo, sei tu, Cancro. Ami fare regali, dare agli altri e che tutti apprezzino i dettagli che hai preparato. Quest’anno hai lavorato sodo per fare un piccolo regalo a ciascuno dei tuoi cari , hai pensato a ciascuno di loro e non vedi l’ora di vedere i loro volti sorpresi. Il meglio del Natale sarà proprio la soddisfazione di vedere come siete riusciti con tutti loro. Perché hai pensato così tanto a quella persona ultimamente? Hai passato alcuni giorni a immaginare come sarebbe stata la vita con quel ragazzo con cui alla fine non avevi un buon rapporto. Il Natale ti renderà un po’ triste quando pensi a un amore del passato, quell’amore che desideravi tanto ma che non potevi essere. Rilassati e goditi la tua vita presente, pensare al passato non ti porterà mai alla felicità . Durante il Natale 2022/2023 avrai una piacevole e semplice sorpresa che segnerà il corso delle tue prossime riunioni di famiglia. Non avevi mai avuto una lunga conversazione con quel tuo zio perché pensavi che fosse molto diverso da te e non avevi niente in comune… Ma niente di tutto questo! La realtà è che hai più cose di cui parlare di quanto pensassi e avrai una grande sorpresa quando scoprirai quanto vai d’accordo e andrai d’accordo d’ora in poi.

Leone a Natale secondo il tuo oroscopo

Leo ama festeggiare e il Natale è la scusa perfetta per godersi una bella festa in cui hanno un certo ruolo . Il Leone è anche uno dei segni più passionali e affettuosi , quindi è un buon momento per dare tutto per il tuo partner, i tuoi amici o la tua famiglia. Hai aspettato tutto l’anno che arrivassero le vacanze di Natale e, ora che sono arrivate, non puoi essere più felice dopo l’anno che è passato. Le stelle indicano che per tutti i Leo la vigilia di Natale sarà una data più speciale , un momento perfetto da vivere in famiglia, ma soprattutto con gli amici. Potrai finalmente goderti quelle feste che amavi così tanto, potrai finalmente sfoggiare il tuo miglior sorriso e divertirti con le persone che ami di più nella tua vita. Sarà una notte meravigliosa! Se la Vigilia di Natale sarà un momento più che bello per i Leo, la Vigilia di Capodanno non lo sarà. Ti è sempre piaciuto finire l’anno, inoltre, è uno dei tuoi momenti preferiti per la festa che ti piace come nessun altro. Ma quest’anno sarà il momento di fare il punto su tutto ciò che hai vissuto nei 365 giorni precedenti, ed è possibile che ti rattristi un po’ in un momento specifico . Caro Leo: puoi gestire tutto! I Leo che hanno un partner sono più che contenti di loro, e non c’è da stupirsi. Hai vissuto così tanti bei momenti pieni d’amore che non potresti essere più felice. Tuttavia, il Natale ti porterà un amore del passato che non ti aspettavi. E non solo: quella persona ti dichiarerà… Cosa farai? Rinuncerai a tutto ciò che hai per lui? Non molto meno!

Vergine a Natale secondo il tuo oroscopo

Mentre per alcuni Vergine il Natale è un momento perfetto, per altri non lo è tanto. Possono subire un’enorme noia all’arrivo del periodo natalizio che impedisce loro di festeggiare come vogliono, ma grazie al sostegno dei loro parenti si rallegrano presto e mostrano il loro lato migliore. Cosa vivranno quest’anno? La pianificazione e l’organizzazione sono fondamentali nella tua vita, perché tutto nella tua testa deve avere un ordine. Questo, applicato al Natale , significa che mesi prima hai già preparato il menu della cena, l’addobbo della tua casa e un’infinità di dettagli unici e ineguagliabili. Quest’anno ti sentirai più che bene perché tutti si congratuleranno con te per l’ottima serata trascorsa a casa tua . L’hai fatto di nuovo, carissima Vergine! Durante tutto il Natale ci saranno momenti specifici in cui ti sentirai giù di morale, e sarà molto difficile per te essere di buon umore, Vergine . Ti manca molto qualcuno che vive lontano da te e la distanza è diventata un motivo per essere tristi durante il Natale. Da quando quella persona se n’è andata, hai parlato ogni settimana, quindi ti consigliamo di chiamarla di nuovo in questo periodo e dire loro tutto ciò che ami. Sono sicuro che andrai avanti! Una persona molto vicina a te ha qualcosa da dirti . La tua migliore amica o tua sorella ti darà una di quelle notizie che ti lasceranno di stucco per molto tempo… È possibile che entro l’anno 2023 dovrai cambiare i tuoi piani perché c’è qualcosa di molto interessante sul modo e, grazie a lei, potrai viverlo in prima persona. Non vediamo l’ora di sapere cosa ha da dire!

Bilancia a Natale secondo il tuo oroscopo

Equilibrio e armonia sono i segni di identità più noti delle persone che sono Bilancia. Per questo motivo, durante il Natale, le persone nate sotto l’influenza di questo segno zodiacale vorranno che queste date siano più serene ed equilibrate che mai. Lo capiranno? Quando siamo più piccoli viviamo la magia del Natale in modo molto intenso, e cioè che il numero di regali o riunioni di famiglia ci rende più che felici. Man mano che invecchiamo, quell’illusione se ne va e sembra che non tornerà mai più… Tuttavia, quest’anno i Bilancia avranno la fortuna di rivivere la loro infanzia grazie ai loro nipoti , ai figli dei loro amici e a una lunga lista di bambini che ricambieranno il sorriso. Cara Bilancia, non ti piacciono affatto gli addii o la mancanza di qualcuno o qualcosa. E sebbene possa sembrare sciocco alle persone, il peggior momento natalizio di quest’anno sarà quando finirai quella serie a cui sei stato così preso per mesi e mesi. Che peccato che sia finita! Ma non drammatizziamo, presto potresti iniziare a vederne un altro che ti piacerà ancora di più. Tu e il tuo partner avete una relazione idilliaca in cui tutto procede senza intoppi. Ma sembra che tu ti sia bloccato in un punto in cui non andrai molto lontano… Fino ad ora! Il Natale vi aiuterà a fare un passo in più nel vostro corteggiamento e sicuramente il vostro partner vi chiederà di trasferirvi insieme nella stessa casa. Il trasloco sta arrivando! Inizierai il 2023 costruendo la tua nuova casa?

Scorpione a Natale secondo il tuo oroscopo

Il Natale per lo Scorpione può essere molto emozionante ed emozionante, ma può anche essere triste se si concentrano su tutti gli obiettivi che non hanno raggiunto durante l’anno. Cosa vivranno durante le vacanze 2022/2023 ? Vediamolo con attenzione! Quanto sei diventato romantico, caro Scorpione ! Qualche mese fa hai trovato l’amore e, senza dubbio, ha risvegliato i tuoi sentimenti più profondi, quelli che nemmeno pensavi di avere. Questa è una buona notizia per te, perché il Natale non farà altro che unirti molto di più a quella persona con cui hai costruito la tua vita per qualche mese. Queste feste saranno di grande aiuto per scoprire che sei davvero con il grande amore della tua vita. Lo Scorpione di solito è una persona molto indipendente a cui non piacciono i grandi raduni. Anche se è vero che in questi anni precedenti gli incontri sono stati ridotti, questa volta toccherà a voi vedere quegli zii o cugini che non vedete da tempo. Non ti piace essere costretto a fare cose che non ti piacciono affatto, ma tieni presente che sono solo pochi giorni e dovresti prenderli con un po’ più di ottimismo . Tutto passerà! Sei stato così concentrato sul tuo partner, sulla tua famiglia o sul tuo lavoro che hai trascurato un po’ i tuoi amici , Scorpione . Il Natale servirà a correggere i propri errori ea ricongiungerli in modo più speciale. Sicuramente ti proporranno di festeggiare il capodanno in modo molto suggestivo con loro, e questo servirà come via di fuga per quelle riunioni di famiglia che non desideri tanto. Hai il coraggio di vivere un Natale diverso?

Sagittario a Natale secondo il tuo oroscopo

Il Sagittario è il segno più festoso per eccellenza. Amano essere felici e, quindi, vivono il Natale in modo molto festoso e felice . Per loro il Natale è sinonimo di festeggiamenti, sia con gli amici che con le loro famiglie, e per questo lo aspettano tutto l’anno. Ami viaggiare perché hai un grande spirito avventuroso, caro Sagittario. Non ti piace stare in un posto per molto tempo, e negli ultimi anni hai dovuto farlo a causa delle diverse situazioni che hai dovuto affrontare nella tua vita. Quest’anno finalmente viaggerai! Pochi giorni prima di Natale inizierai a pianificare un magnifico viaggio, farai le valigie e ti preparerai a rivivere quelle mille avventure che tanto ami . Per tutto il 2022 ti sei dedicato a viaggiare, coccolarti e vivere tutto quello che non potevi nel 2021, seppur con grande cautela. Nonostante questo, probabilmente a Natale la tua economia soffre e vedi che non sta attraversando il suo momento migliore . Fai fatica a risparmiare, lo sai benissimo, ma forse questa situazione ti aiuterà a riflettere sul mettere da parte un po’ di soldi per il futuro se non vuoi vederti in una brutta situazione. Come dicevamo, per voi Natale significa celebrare la festa in tutte le sue espressioni . Tra una riunione di famiglia e l’altra dovrai vivere anche la festa occasionale con i tuoi amici, quelli che sono sempre lì per tutto ciò di cui hai bisogno. Durante una di quelle feste avrai una sorpresa: incontrerai quell’ex che non vedi da tanto tempo . Sarà un momento agrodolce per te, perché dovrai salutarlo, congratularti con lui per il Natale e continuare con la tua vita come prima… Non lasciarti influenzare, caro Sagittario ! Hai visto come ti renderai conto di aver finalmente voltato pagina?

Capricorno a Natale secondo il tuo oroscopo

Per il Capricorno il Natale è un po’ triste, in quanto è uno dei segni che più tende al pessimismo . Fare il punto dell’anno, guardarsi indietro e scoprire tutte le cose brutte che hai passato in questo periodo può farti vivere il periodo natalizio come vorresti. Tuttavia, ti piace stare con la tua famiglia e dare una mano per organizzare tutto ciò di cui hanno bisogno. Sempre con la generosità come bandiera! Da qualche mese stai notando come un calo mentale ti abbia lasciato praticamente senza forze. Di solito dai il massimo al lavoro, in amore e con i tuoi amici. Ma quelle situazioni che hai dovuto vivere ti hanno lasciato esausto. Il Natale arriverà con i suoi giorni migliori per prendersi una pausa , per poter rimettere in ordine tutte le idee e, soprattutto, per godersi qualche giorno con il proprio partner in cui l’amore sarà protagonista. Approfittane! La tristezza prenderà il sopravvento su di te quando inizierai a pensare alle persone che non sono più sedute attorno al tavolo durante le cene e i pasti di Natale, Capricorno . Avrai momenti in cui penserai a loro così tanto che smetterai di goderti chi è al tuo fianco. Appoggiati a loro, perché saranno sicuramente di grande aiuto nei momenti peggiori della tua vita . E credici, non importa quanto sia difficile, sarai in grado di gestire tutto come hai sempre fatto. Rallegrarsi! Nonostante quella tristezza inizierai l’anno con il piede giusto. Le stelle indicano che il capodanno è un buon momento per sorridere, divertirsi e divertirsi con il proprio partner, quella persona speciale del momento o anche con un membro molto caro della famiglia. Attento! Potresti anche ricevere un regalo da quella persona che ti farà emozionare molto, tanto da vivere il nuovo anno in un modo molto diverso da come lo avevi immaginato .

Acquario a Natale secondo il tuo oroscopo

L’Acquario non si lascia trasportare da emozioni positive o negative e festeggia il Natale con buone vibrazioni. A loro piace incontrare i propri cari e sentire di non essere soli, qualunque cosa accada. Certo, ricorda che anche loro avranno bisogno del tuo aiuto e della tua collaborazione per rendere il Natale un momento indimenticabile. Il più grande regalo di Natale per l’Acquario arriverà per dare molta luce alla tua vita. Qualcuno vicino a te, una sorella o un cugino, o anche la tua migliore amica, è incinta e il Natale sarà il momento perfetto per espandere la tua cerchia più stretta . Quella nuova persona nella tua vita arriverà prima del previsto e renderà il tuo Natale molto diverso da quello che avevi immaginato. Acquario , ultimamente sei un po’ più irritabile del solito. Tutto ti infastidisce, non vai d’accordo con nessuno e sei capace di confutare chiunque pur di farla franca. Questo atteggiamento ti porterà ad avere più di una discussione con la tua famiglia in occasione dei raduni natalizi. Semplicemente rilassati! Sorridi, lasciati andare e divertiti, essere sempre arrabbiato non ti porterà a niente di buono. Questo Natale sarà perfetto per poter viaggiare in quel luogo in cui hai sempre sognato di andare . Ma quel viaggio sarà per te una sorpresa, perché una persona molto speciale ti farà dono di vivere con lui o lei per qualche giorno alla scoperta di posti nuovi che per te saranno incredibili.

Pesci a Natale secondo il tuo oroscopo

Ai Pesci piace festeggiare il Natale, ma non amano occuparsi della cena o delle decorazioni , in quanto preferiscono non avere troppe responsabilità. Nonostante ciò, quest’anno dovrai aiutare tua madre poiché da sola non sarà in grado di gestire tutto. E ti ringrazierà! Nel 2022 hai avuto molti alti e bassi in tutti gli ambiti della tua vita, sia al lavoro, in amore o con i tuoi amici. Ci sono stati così tanti cambiamenti che sono praticamente innumerevoli, motivo per cui avrai il tuo momento di riflessione a Natale . Il migliore? Ti renderai conto che tutti quei cambiamenti che hai sperimentato sono stati per migliorare la tua vita e che sei a un punto molto, molto buono. !!Complimenti!! Questo Natale sei molto più sensibile del solito e anche il minimo commento può influenzarti . La sensibilità è uno dei tuoi punti di forza, tuttavia può ritorcersi contro di te quando meno te lo aspetti. Facile, Pesci! La tua famiglia non ti farà del male e i tuoi amici saranno sempre lì per ciò di cui hai bisogno. Non pagare con loro per ritrovarti emotivamente più delicato. Tua sorella diventerà il tuo massimo supporto . Dato che sei un po’ più sensibile, ti sentirai incompreso in molti momenti del Natale, ma sarà lei (o lui se hai un solo fratello) a tendere la mano per aiutarti in tutto. Cosa faresti senza di lei! La sorpresa più grande verrà dalla sua mano, perché ti darà qualcosa che risveglierà in te un torrente di felicità.