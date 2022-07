Oroscopo Branko: previsioni fine settimana prossimo, 23 e 24 luglio

Oroscopo Branko fine settimana Ariete

Emotivamente, il resto di luglio sarà alla ricerca del vero romanticismo , non solo dell’avventura. Oggi potresti sentire il bisogno di andare a cercare cose nel passato, in un’area familiare. I ricordi, come ti anticipiamo nei tuoi oroscopi di luglio 2022 , le persone importanti nella tua vita, qualcosa che ti permette di sentire una profonda stabilità emotiva.

Oroscopo Branko fine settimana Toro

La fine della settimana ti favorisce la ricerca di nuove opportunità che ti permettano di generare profitti o “ricchezze”. Approfitta di questo transito lunare per rafforzare le tue fondamenta o per porre dei limiti, rafforzare il tuo senso di appartenenza.

Oroscopo Branko fine settimana Gemelli

La chiusura del mese ti aiuta a mettere in ordine le tue finanze , a generare più risorse o a fare un acquisto di qualcosa che ti sembra bello o che ti dà uno status. I tuoi sogni possono essere molto vividi e realistici durante questo periodo, il tuo subconscio vuole parlarti.

Oroscopo Branko fine settimana Cancro

Con Venere nel tuo segno, ti sembri più affascinante, amichevole e attraente che mai. Le donne nella tua vita contribuiscono molto al successo che stai considerando in questo periodo del mese.

Oroscopo Branko fine settimana Leone

Questa fine del mese è per indagare su questioni spirituali o metafisiche che ti aiutano a lasciar andare tutto ciò che devi lasciare andare. A un livello più personale, i tuoi veri sentimenti riguardo alla traiettoria della tua vita e alla direzione della tua carriera potrebbero venire alla luce. Sei felice nel tuo ruolo attuale?

Oroscopo Branko fine settimana Vergine

Se stai iniziando una storia d’amore , nelle prossime settimane vorrai andare lentamente, costruendo prima una relazione mentale. È un giorno in cui ti fermi a intravedere il tuo futuro, cosa ti offre il percorso che hai intrapreso e le opzioni e le deviazioni che puoi intraprendere per trasformarlo.

Oroscopo Branko fine settimana Bilancia

L’energia di oggi sembra essere piuttosto trasformativa e sorprendente per te. Quello che devi sapere, avere o ascoltare sembra venire dal nulla come una sorta di segnale che ti dice se sei sulla strada giusta o meno.

Oroscopo Branko fine settimana Scorpione

Se sei single o esci con qualcuno, questo periodo del mese può invitarti a portare la relazione al livello successivo . Soprattutto se sei uno degli Scorpioni che hanno approfittato del primo semestre dell’anno per esorcizzare i propri demoni.

Oroscopo Branko fine settimana Sagittario

Questo periodo dell’anno è caratterizzato dal riempire il tuo mondo di persone intense e provocatorie, impara a mediare con loro. Puoi essere troppo protettivo o troppo dipendente dal tuo partner questo fine settimana. In questo periodo del mese, il tuo partner può mettere in evidenza le caratteristiche che ha in comune con tuo padre.

Oroscopo Branko fine settimana Capricorno

In questi giorni puoi ottenere importanti progressi o risultati lavorando con le tue finanze e le tue attività, soprattutto se sei pronto a fare il passo verso il digitale. È un giorno in cui vuoi uscire dalla routine, cambiare i programmi della giornata e fare qualcosa di divertente o creativo.

Oroscopo Branko fine settimana Acquario

Il resto del mese non ti innamorerai facilmente, puoi trovarti molto critico o analitico sull’amore . Il tuo cuore è alla ricerca di quel luogo in cui ti senti al sicuro, contenuto e compreso. E se non c’è relazione, progetto o spazio che ti faccia sentire così, puoi passare l’intera giornata a cercarne uno.

Oroscopo Branko fine settimana Pesci

Oggi è uno di quei giorni in cui ti senti come se stessi completando un ciclo, completando un progetto o chiudendo un processo che ti ha tenuto impegnato nelle ultime settimane. È tempo di conclusioni , annunci, modifiche e miglioramenti.