Oroscopo Branko settimana dal 14 al 21 Settembre 2022: Classifica e previsioni

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Ariete

Altro che combattente, lo scettro del comando questa estate lo impugnerai tu, almeno fino a Ferragosto, quando tornerà tra le sue mani. È il valore della par condicio: un po’ per uno non ha mai fatto male a nessuno. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Toro

In voi battono due cuori ardenti, ma gelosi: attenti alla graticola di San Lorenzo! Il fuoco fonde oppure separa, tra passione e libertà vinca il più forte. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Gemelli

Poco da raccontarvi e ancor meno da regalarvi, ciascuno in lotta con il mondo e con sé stesso. In fasi diverse, però: a Ferragosto finisci tu e incomincia lui. Altro che peace and love! INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Cancro

Estate meravigliosa, romantica come una canzone, dolce come un gelato alla vaniglia (e se si scioglie tra le dita… basta leccarlo). A quando i confetti? INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Leone

Due capoccioni che si scontrano prima ancora di incontrarsi: tu lo pigli a cornate, lui risponde con le unghie e con i denti. Storia complicata, d’estate come d’inverno. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Vergine

Nati per stare insieme, due cuori affidabili, niente grilli per la testa. Con il sesso tu il maestro, lui l’allievo, ma se gli chiedi ciò che non c’è sul libro, allora si offende e ti volta le spalle. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Bilancia

Affettuosissimi e romantici, ma a te piace esagerare, mentre lui proprio non lo sopporta: tutto su misura, dosato al punto giusto. A fine estate spaccherà il capello in quattro. Pazienza. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Scorpione

Attrazione fatale, ma anche fatali litigi e una gelosia divorante. Guai se lo becchi a fare il piacione o la vamp sotto l’ombrellone, ma se sei tu a farfalleggiare, non illuderti di uscirne intero: ti farà a pezzettini. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Sagittario

Impossibile incontrarsi, tu nella casetta della nonna a fare la conserva di more, lui in giro per il mondo con lo zaino e il sacco a pelo… a meno che non passi di lì chiedendoti un assaggino. Attenzione, se si scoccia diventa esplosivo! INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Capricorno

Estate calda, con temperature da record, ma nudi in acqua si sta benissimo, vorreste non finisse mai… E il sistema c’è: sposarsi prima del rientro! Ferragosto di fuoco. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Acquario

Complicato sempre, impensabile adesso. Tu allergico alla catena, lui vestito da monaco zen. Guardare e non toccare sta scritto sul cartello. Ma chi è che guarda? INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 14 al 21 Settembre Pesci

L’acqua di mare alleggerisce la tua pesantezza e ti insegna a sopportare la gelosia. Chi si allontana, trasportato dalla stessa onda, verrà restituito. Magie di mezzanotte, facendo il bagno abbracciati. Nudi ovviamente1 INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥