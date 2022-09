Oroscopo Branko settimana dal 8 al 14 Settembre 2022, le previsione complete

Ariete

Sono giorni in cui vivi con la tendenza a sentirti un po’ distante dagli altri. Anche quando ti mostri socievole, come abbiamo detto nei tuoi oroscopi di settembre 2022 , potresti cercare una certa solitudine emotiva . Il ciclo venusiano che stiamo vivendo può portarti a mettere gli occhi su qualcuno nel tuo ambiente di lavoro.

Toro

Non importa quanto turbolente possano essere le tue emozioni sotto la superficie, oggi ti sarà facile mantenere la calma e mostrarti una persona ferma e affidabile. Ti senti più creativo e artistico e puoi trovare ispirazione più facilmente

Gemelli

I tuoi talenti artistici e creativi sono al loro meglio. Il tuo umore e il tuo atteggiamento oggi sono altamente adattabili e probabilmente vorrai essere in movimento. Quindi cerca di non programmare attività di routine, desktop o a porte chiuse.

Cancro

È una settimana in cui qualcuno di chiave può entrare nella tua vita grazie a un breve viaggio, tramite un fratello, un vicino o online. In questi giorni, la tua capacità di vedere ciò che non è ovvio per il resto del mondo può intimidire gli altri, quindi scegli saggiamente con chi condividere i tuoi sospetti o osservazioni.

Leone

Le persone da cui sei più attratto in questo periodo sono quelle che ti fanno sentire più sicuro, quelle che nutrono la tua autostima e condividono i tuoi valori. In questi giorni, qualsiasi cosa fuori controllo ti disturberà fino a quando non sarà riparata. E intendo sia le tue relazioni che i tuoi spazi.

Vergine

Oggi puoi essere più scettico , razionale, alla ricerca del senso pratico e reale in ogni situazione. Se hai bisogno di risolvere un problema emotivo, questa tendenza può essere difficile.

Bilancia

Questo è un mese in cui sei più disposto ad affrontare questioni spirituali o metafisiche e potrebbe essere più facile lasciar andare le cose che pesano sul tuo cuore o spirito. Hai bisogno di molto amore e cura per funzionare bene nel mondo.

Scorpione

Se sei arrivato single a settembre e ti senti pronto ad aprire di nuovo il tuo cuore , puoi incoraggiarti a essere presentato a qualcuno tramite un amico comune, qualcuno con riferimenti, per ora stai lontano dalle app di appuntamenti. È una settimana in cui puoi mostrare molto attaccamento a ciò che ti è sicuro o familiare.

Sagittario

Se sei un sagittario single, questo mese puoi incontrare qualcuno attraverso il tuo progetto di carriera o tramite un mentore. Vuoi circondarti di persone interessanti, che ti rendono curioso e potresti persino avere la tendenza ad aver bisogno di conoscere tutti i dettagli su una voce o un pettegolezzo nel tuo ambiente circostante

Capricorno

È un buon momento per esplorare culture, filosofie o stili di vita stranieri. La fermezza che stai proiettando può confortare chi ti è vicino. Se hai un team di lavoro in carica o sei tu a dirigere le decisioni familiari , l’energia di questa settimana ti fa molto bene.

Acquario

Questo è un mese in cui vuoi raggiungere più intimità e il tuo desiderio sessuale potrebbe essere in aumento. Oggi vuoi vivere il momento e può essere difficile per te aspettare che le cose accadano da sole. Ma cerca di andare piano, perché se insisti puoi prendere una decisione poco saggia di cui ti pentirai in seguito.

Pesci

L’aspetto, il talento, la fama e l’immagine del tuo partner potrebbero essere più importanti del solito per te. Ti sei svegliato sognante e probabilmente non vivrai la giornata a pieno contatto con la realtà. Tuttavia, sebbene le questioni pratiche quotidiane possano essere complicate per te, compenserai con una notevole intuizione.