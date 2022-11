Oroscopo Branko settimanale dal 15 al 22 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



Questo momento ti chiede più raccoglimento e distacco dalle questioni materiali. Assumi una visione più calma e pragmatica della vita nei prossimi giorni, permettendoti di riposare il più possibile. Questioni legate al collettivo, alle amicizie, ai gruppi o online possono metterti alla prova, ma ricorda di lasciarti guidare dalla serenità interiore e dai tuoi valori personali.

TORO



La Luna calante nel tuo segno (solare o ascendente) ti chiede una speciale interiorizzazione, calma e distacco. Cerca di avere una prospettiva più fredda sulla vita, uscendo dalla reattività e connettendoti di più al tuo ritmo interno. I problemi professionali possono metterti alla prova, ma sappi come fare ciò che è in tuo potere e senza mancare di rispetto ai tuoi limiti.

GEMELLI

Questo momento ti porta un grande bisogno di raccoglimento, riposo e connessione con energie sublimi. Sarai più fluido e sicuro dell’esperienza spirituale e della connessione con i piani di vita più sottili. Cerca di riservare del tempo per vivere questa resa al lato divino della vita. Alcuni problemi sociali e anche convinzioni possono metterti alla prova, ma ascolta prima la tua voce interiore.

CANCRO



La Luna, il tuo sovrano, continua a calare, quindi ti chiede di rallentare, specialmente nel segno radicato del Toro. Avere più tranquillità, serenità e radicamento. Soprattutto per quanto riguarda la sfera mentale, sociale e collettiva, avere la visione di questa anziana che sa rispettare il momento giusto perché le cose accadano. Placa il mondo esterno connettendoti all’interno.

LEONE



Questo momento ti chiede introspezione e visione matura riguardo alle tue possibilità professionali. Alcuni aspetti devono essere sacrificati e devi trovare il tuo ritmo nell’esecuzione del tuo lavoro. Alcune persone e relazioni possono mettere alla prova le tue prestazioni sul lavoro, ma ricorda di prendere prima il ritmo.

VERGINE



Questo momento ti chiede di alleviare la tua voglia di espanderti un po’. Ricorda che molti obiettivi richiedono tempo, pazienza e tenacia per essere raggiunti. Potrai credere in un futuro migliore, ma rispetta il tempo. Alcuni problemi pratici e quotidiani possono essere impegnativi, ma non lasciare che ti facciano perdere la tua fede solida e ragionevole ora.

BILANCIA



Questo momento ti chiede di placare le tue forze emotive. Lascia andare vecchie ferite, rancori, gelosie e qualsiasi altra cosa che possa intossicarti a questo livello sottile. Vivi le tue emozioni con calma, distacco e saggezza. Buono anche per lasciar andare le cattive dipendenze. Personalismo e orgoglio eccessivi potrebbero essere un fattore impegnativo, quindi fai attenzione.

SCORPIONE



Questo momento ti chiede più pace e saggezza quando ti relazioni con l’altro. Guarda le relazioni, specialmente quelle amorose, con più distacco, calma e radicamento. Sapere quando stare insieme e quando ritirarsi. Alcune emozioni e percezioni soggettive possono essere difficili, ma ti chiedono di sembrare più maturo e meno dipendente.

SAGITTARIO



Questo momento richiede maggiore distacco dalla routine, dai rigori, dai metodi e dalle critiche. Adempiere ai propri obblighi, ma entro ciò che è equo e ragionevole. È ora di smettere di dare più riposo e cura al corpo fisico. Il piano mentale e comunicativo può metterti alla prova con idee intense, ma saperlo mediare, ascoltando solo ciò che è utile per il momento.

CAPRICORNO



È ora di placare te stesso e la tua stessa espressione. Cerca di concederti più tempo per raccogliere e sperimentare ciò che conta davvero per te. Fai spazio al gioco, al divertimento, agli hobby e a tutto ciò che ti fa battere il cuore. Gli aspetti della vita materiale e finanziaria possono metterti alla prova, ma sappi come bilanciare con calma queste sfere della vita.

ACQUARIO



Questo momento ti chiede una grande connessione interiore con le tue emozioni, radici, vita personale e familiare. Cerca di ascoltare te stesso e i tuoi reali bisogni affettivi. Lascia andare le vecchie emozioni che non ti stanno più bene. La tua visione razionale, personale e pratica della vita può essere impegnativa, ma dovrai fare spazio a una vera e saggia espressione emotiva.

PESCI



Questo momento ti chiede di lasciar andare le vecchie idee e gli eccessi mentali e comunicativi. Prenditi del tempo per ascoltare di più te stesso e le tue esigenze. Fai cose piacevoli e che ti diano conforto nel presente. Problemi emotivi difficili possono districarti, ma ricorda la connessione con il qui e ora e il piano materiale.