Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 22 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



C’è molto incoraggiamento in cielo per te per comunicare e interagire con i tuoi simili. Tuttavia, oggi deve cercare più la qualità che la quantità. Cerca di drenare gli eccessi mentali, così come gli eccessi nella parola, in modo che trasmetta ciò che è essenziale. Revisione dei valori nel rapporto con fratelli, parenti, vicini e/o conoscenti.

TORO

La Luna calante si congiunge a Venere, il suo sovrano, nel suo settore naturale del Toro. Oggi ti chiede di vivere i tuoi valori, ma nella giusta misura. Prova ad analizzare quali piaceri e desideri sono davvero essenziali o solo capricci. Idem per una recensione su come gestisci i soldi. Cerca la comunicazione con i valori interni.

GEMELLI

La Luna Calante entra nel tuo segno (solare o ascendente) e ti porta una maggiore introspezione e la necessità di lasciar andare i tuoi eccessi. Anche Venere e Mercurio sono qui, chiedendoti di integrarti con il tuo senso del valore e le tue capacità comunicative. L’interiorizzazione e la meditazione possono essere molto utili per salvare parti di te stesso.

CANCRO

La Luna, il tuo sovrano, ti chiede una maggiore introspezione e ricerca di spiritualità e comprensione della psiche. Sarai in grado di decifrare facilmente i problemi subconsci, energetici e sottili, purché ti permetta di viaggiare dentro di te. Conjunction Venus ti aiuta a riciclare il tuo senso di relazione e autostima, guarendo ora queste sfaccettature.

LEONE

La posizione lunare del momento ti porta la necessità di una maggiore introspezione riguardo alle comunicazioni esterne, alle amicizie e all’interattività con il mondo esterno. Buon momento per rivedere il valore delle amicizie, dei gruppi e delle cause. Deve anche cercare il suo ritmo interno, così come la sua forma di contributo al collettivo, ma nel suo tempo e ritmo

VERGINE

Oggi ti chiede un po’ più di distacco da strutture rigide, impegni senza senso e problematiche lavorative che non hanno più spazio nella tua vita. Usa questo tempo per riflettere e ripensare alle strategie di comunicazione che utilizzerai nel tuo lavoro in seguito. Rivedi anche come gestisci le collaborazioni di lavoro e la tua immagine professionale.

BILANCIA



La Luna Calante è in congiunzione con Venere, il suo sovrano. Ora devi ripensare al modo in cui comunichi i tuoi valori, convinzioni, fede e obiettivi. Prova a riflettere oggi su ciò che potrebbe limitarti in questo senso. Comunicazione facilitata con il lato spirituale, soprattutto dalla sensibilità del femminile. Espansione, ma molto di più verso l’interno.

SCORPIONE

Oggi ti porta la necessità di smaltire gli eccessi legati alla sessualità, alla condivisione, alla dipendenza e ai desideri congiunti. Cerca di vedere tali domande con il tono della razionalità, della leggerezza e della premurosità dei Gemelli. Saper vivere ogni tipo di condivisione e scambio rispettando i propri ritmi interiori. Distacco dalle dipendenze e dalle passioni, che porta a scambi più leggeri.

SAGITTARIO

Oggi vi chiede un po’ più di distacco nelle relazioni. Saper drenare gli eccessi legati alle collaborazioni, all’amore romantico e alla vita sociale. Vivi queste istanze, ma sappi come farlo nella giusta misura e nel tuo tempo. Revisione del modo in cui interagite e comunicate tra di voi. Un po’ più di premura e distacco possono aiutarti ad andare d’accordo.

CAPRICORNO

La posizione lunare ora ti chiede un maggiore distacco dalla rigidità delle routine e dei compiti. Cerca di riflettere sul valore del tuo lavoro e di tutto ciò che fai. Dovresti anche considerare meglio se ti sei davvero concesso un po’ di piacere e gioia nella tua routine, cibo e abitudini. Cerca una maggiore introspezione per trovare flessibilità e metodi migliori dentro di te.

ACQUARIO

Oggi ti porta una grande saggezza nell’essere chi sei e nell’essere fedele ai tuoi veri valori. Esprimi la tua creatività dall’immersione interiore. Sarai molto più egocentrico, ma anche divertente e socievole. Recensione di romanzi e come mettersi in gioco e avventurarsi in amore. Espressione della saggezza dei propri valori e talenti.

PESCI

La Luna di oggi ti chiede di dare uno sguardo più distaccato e leggero al passato, alle emozioni personali e alle questioni familiari. Necessità di avere più leggerezza nei rapporti più stretti, cercando un amore leggero e incondizionato. I ricordi tendono ad emergere qui e questo processo può essere molto curativo. Ripensa anche ai valori e ai beni della famiglia.