Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



Questo è il momento di pensare fuori dagli schemi in termini finanziari e materiali. Consentire il flusso di idee e possibilità, avendo più buona volontà verso nuove idee. Possibilità di fonti di reddito multiple e alternative. Lascia che la tua creatività e il tuo genio si esprimano nella tua vita materiale.

TORO



La congiunzione di Mercurio e Urano nel vostro segno (solare o ascendente) vi stimola molto, facendovi ragionare su voi stessi e sulla vita in modo più aperto, ribelle, innovativo, ingegnoso e molteplice. Prova a vedere te stesso da altri punti di vista, così come le tue molteplici possibilità di espressione personale.

GEMELLI



Mercurio, il suo governatore, è stimolato dall’innovativo e all’avanguardia Urano. Sei invitato a vedere la vita da angolazioni diverse e alternative, aprendo la tua mente. Soprattutto quando si tratta di regni emotivi, psicologici e spirituali. Cerca di comprendere con chiarezza, obiettività e freddezza queste sottili sfumature della vita.

CANCRO



La tua mente si rivolge molto alle questioni collettive ora. La tua linea di pensiero sarà all’avanguardia e lungimirante. Cerca di essere informato, comunica e scambia idee con amici e gruppi. Una buona opportunità per usare la tua voce per cause più grandi. Usa questa obiettività per vedere le situazioni della tua vita senza reattività.

LEONE



La tua mente è ora aperta alle molteplici possibilità nel tuo campo professionale. Cerca collaborazioni e modi alternativi per esprimerti. Novità in ambito professionale. Forte stimolo alla comunicazione professionale. Anche nel senso di verbalizzare la propria autorità, ma con equità e senso di equità.

VERGINE



Mercurio, il suo governatore, è stimolato dall’innovativo e all’avanguardia Urano. Questo è un momento che chiede al metal di essere aperto a nuove possibilità ed esperienze. Non sprecarlo in convinzioni limitanti, paure o critiche eccessive. La vita ti invita a essere più spontaneo, creativo, audace e diverso. Espandi la tua visione del mondo.

BILANCIA



La tua mente è profonda, ma vede anche chiaramente. Avrai potenti intuizioni e la possibilità di scoperte. Sintonizzati sull’antenna dell’intuizione. Prova anche a vedere le emozioni con freddezza analitica e pragmatismo. La tua mente ora è aperta anche nel settore affettivo e sessuale, chiedendoti di avere una mente aperta alle possibilità.

SCORPIONE



Qui c’è uno stimolo a relazionarsi, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e lo scambio di idee. Sarai più disposto ad avere conversazioni alternative e ad essere molto diretto nel tuo rapporto con l’altra persona. Vedrai anche la molteplicità nelle relazioni. Concentrati sulla comunicazione e sullo scambio di idee, ma nel senso pragmatico e calmo dell’energia del Toro.

SAGITTARIO



La tua vita materiale e la tua routine sono state messe alla prova dai cambiamenti e oggi questa energia è enfatizzata. Cerca di vedere i cambiamenti come qualcosa di necessario e creativo. Queste sono possibilità di fare ancora meglio e guadagni futuri. Osa fare il diverso, sia al lavoro che in salute. Sguardo multiplo alle possibilità materiali.

CAPRICORNO



Sei incoraggiato oggi ad esprimerti verbalmente, direttamente, onestamente, centrato e dal tuo senso di autostima. Anche se sei una persona più riservata, oggi tendi ad esprimerti in modo più irriverente. Otterrai importanti intuizioni su te stesso, sul tuo percorso nella vita e sulle tue numerose possibilità.

ACQUARIO



Oggi ha rivoluzionato le sue idee legate alla famiglia, al passato e alle problematiche affettive. Cerca di vedere tutto con grande freddezza, obiettività e pragmatismo, evitando la reattività. Questo può essere un ottimo momento per cercare un cambio di casa o rinnovare ciò che già possiedi. Ottimo anche per comprendere schemi emotivi che devono cambiare.

PESCI



La tua mente oggi è ben stimolata. Cerca di aprirti a nuove idee, guarda la vita e ciò che ti circonda con uno sguardo diverso, alternativo e più ampio del solito. Cerca di apprendere le informazioni, sapendo come selezionare ciò che è buono. Cerca di comunicare in modo alternativo, dinamico e innovativo. Rompere vecchi schemi mentali.