Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 novembre 2022, le previsioni

ARIETE



La tua mente sarà molto stimolata durante questo periodo. Cerca di utilizzare questo periodo per migliorare i tuoi studi, le tue ricerche e capire di più su un particolare argomento. Sarai molto più loquace e comunicativo. I rapporti con fratelli, cugini, zii, vicini o conoscenti sono fitti. Sarai anche più consapevole di ciò che sta accadendo intorno a te.

TORO



La tua mente ora si rivolge a questioni pragmatiche e finanziarie. Usa questo periodo per riorganizzare le tue finanze e i tuoi investimenti; studiare di più sull’economia. Ragiona anche tutto in senso realistico. Sarà importante concedersi più riposo mentale, quindi attenzione a non esagerare con lo schermo e le ore virtuali.

GEMELLI



Mercurio, il tuo reggente, entra nel tuo segno (solare o ascendente), portandoti molta più vita, luminosità e lodandoti. Sarai ancora più giocoso, comunicativo, loquace e cercherai di capire il mondo che ti circonda e te stesso. Le tue doti comunicative richiedono espressione e buon uso. La tua mente si rivolge molto alle tue idee, ma anche allo scambio di idee con gli altri.

CANCRO



La tua mente si rivolge ai regni spirituale, psicologico e subconscio. Questo è un buon momento per comunicare a questo livello sottile. Evita gli eccessi mentali nel mondo esterno per non logorarti. Cerca di capire le tue motivazioni emotive e quelle di cui potresti non essere ancora a conoscenza. Esprimi anche la tua arte e sensibilità.

LEONE



La tua mente si rivolge alla massa, alle comunicazioni virtuali con gruppi e amici. Questo è un periodo eccellente per diffondere le tue idee, fare nuove amicizie e anche discutere di tutto ciò che serve. Sarà in sintonia con idee d’avanguardia o alternative. Può fungere da portavoce per qualcuno oppure da ponte di connessione tra altre persone.

VERGINE



Mercurio, il tuo sovrano, entra nei Gemelli, stimolando il tuo lato comunicativo. Per te, in particolare, sarà una comunicazione professionale. Cercherai contatti e modi per pubblicizzare il tuo lavoro, che può avere buoni risultati. Usa la professionalità nella tua comunicazione e mostra al mondo il meglio che hai da offrire.

BILANCIA



La tua mente ora si rivolge ai grandi problemi e alle visioni della vita. La tua capacità di tenere conferenze su fede, filosofia e principi sarà ancora più acuta. Cerca di parlare dei tuoi principi e di come vedi la vita. Ottimo anche per la ricerca scientifica e gli studi superiori. Guarda la vita con più ottimismo e flessibilità.

SCORPIONE



La tua mente si rivolge a ciò che è nascosto, emotivo e oltre la superficie. La tua capacità investigativa e intuitiva sarà ancora più affilata. Anche qui la mente si rivolge molto al tema della sessualità con curiosità. Anche qui è importante cercare un comune denominatore tra la propria linea di pensiero e quella degli altri.

SAGITTARIO



Questo periodo ti fa rivolgere la tua attenzione agli altri. La tua mente si rivolge alle relazioni, all’amore e alla vita sociale. Cerca di prendere più iniziativa nell’interazione, ma sappi anche come dare all’altro un discreto spazio per esprimersi, ascolta anche. Flessibilità e curiosità nelle relazioni. Cerca anche ponderazione ed equilibrio prima di decidere qualcosa.

CAPRICORNO



Ora avrai la tua mente concentrata sul lavoro, le faccende, la salute, il cibo e il progresso nel mondo materiale. Cerca di essere più razionale quando hai a che fare con tali aree. Sarai anche più connesso con le comunicazioni sul desktop. Possibilità di svolgere più di un lavoro o attività. Usa bene la comunicazione a favore del buon funzionamento della vita materiale.

ACQUARIO



Questo periodo ti porta un grande bisogno di verbalizzare te stesso, il tuo potere personale e la tua creatività. Di solito lo fai con un lato divertente, leggero e umoristico. Tutte queste qualità sono enfatizzate, Hobby intellettuali in aumento. Anche il rapporto con i bambini richiede questo livello ludico.

PESCI



La tua mente ora si rivolge alla vita familiare, alla casa, alle emozioni personali e alle persone più vicine a te. Cerca di prendere tutto questo alla leggera. Guardare anche al passato con maggior ragione e distacco. Cerca di comunicare chiaramente nella sfera familiare. Possibilità di cambiamenti nell’ambiente domestico o nello spazio fisico stesso.