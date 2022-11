Scopre figlio 14enne a fumare e lo prende a pugni, papà portato in carcere

Nell’agosto 2020, Domenico R., 59 anni, si è infuriato quando ha visto il figlio minorenne con una sigaretta in bocca in compagnia di altri ragazzi. L’istinto paterno di Domenico ha preso il sopravvento e si è scagliato istintivamente contro il figlio, colpendolo con un pugno. Ma questo non ha fatto altro che far arrabbiare ancora di più Domenico, tanto che lo avrebbe colpito con altri due fendenti prima di provocargli un ematoma alla testa. L’alterco è avvenuto sul molo di Diano Marina, in Italia, e diversi passanti hanno assistito e successivamente testimoniato contro Domenico.