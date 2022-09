Oroscopo Branko settimanale dal 16 al 23 Settembre 2022: Previsioni e classifica

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Ariete

Un cuore di Leone con una testa calda: garantito un rapporto infiammabile, calibrato per durare. Lui ci mette lo slancio iniziale, tu la fiamma costante. Insieme per fare grandi cose, nella vita e nel letto. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Toro

Incompatibili già per posizione zodiacale, figurarsi questa estate che lui è così su di giri, litigioso, possessivo, ma… che “calor”! L’amore è come un incontro di boxe, poi ci si saluta ammaccati e arrivederci all’anno prossimo! INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Gemelli

Come in un film, girarsi attorno fino a Ferragosto senza combinare nulla e poi l’incendio: tu ci metti legna bella secca e profumata e lui l’accende. La durata del falò dipende dalla quantità a disposizione, ma se possiedi una intera foresta, invecchierete insieme. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Cancro

Strano per un condottiero, ma il primo a stuzzicarti sarà il partner o chi ti corteggia mentre fai l’indifferente. Dopo luglio, però, quando le stelle entrano nel tuo regno, la palla passa a te: in realtà è una mela rossa da mordere in due. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Leone

Se di comune accordo vi siete presi la famosa pausa di riflessione, tu e lui vi accorgerete in contemporanea di essere fatti l’uno per l’altro. Basta litigi, l’amore è più importante, e tra luglio e agosto il ritorno di fiamma diverrà un falò: ringraziate le stelle cadenti. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Vergine

Poca ciccia da mettere al fuoco, se poi all’arrosto in realtà tu preferisci l’hamburger vegano, è inutile anche provarci. Siete troppo diversi per attizzarvi: dove tu accendi il cerino, lui butta la sabbia per spegnerlo. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Bilancia

È il tipo fatto su misura per te, fuori e dentro il letto. Tu dai gli ordini, lui li esegue con tanto piacere. Va così che un gioco oggi, un altro domani, con l’anello al naso ti ci ritrovi tu. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Scorpione

La luce e la tenebra, lo splendore dell’estate e la malinconia dell’autunno. Difficile impattare, impensabile piacersi (a meno di non avere in corpo due o tre caipirinha ciascuno. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Sagittario

Vedendo un vagabondo bussare alle porte del tuo castello, forse non ti saresti immaginato che sarebbe stato quello l’uomo o la donna della tua vita. Lo scoprirai solo vivendo, innamorandoti di quel fuoco che gli vedi nelle pupille ogni volta che ti parla di viaggi, giustizia, verità. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Capricorno

Toccata e fuga, ma questo non è Bach! Al lavoro, mentre gli altri si divertono, la toccata ci sta, tu chiamala pure evasione; successiva la fuga: tu al mare, lui o lei in montagna. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Acquario

È la tua immagine speculare: il ribelle, l’anarchico, l’originale che tu non sei e che tanto meno vorresti essere. In questa estate caliente potresti anche innamorartene, ma sarà lui a dirti no. Ripensamento settembrino, quando sarà il tuo orgoglio a voltargli le spalle. INTESA: difficile ♥

Oroscopo Branko dal 16 al 23 Settembre Pesci

Poco da dirvi e da darvi, se non quel pizzico di teatralità che vi accomuna, rendendovi protagonisti sul palcoscenico dell’amore solo per una notte. La più romantica di tutte, quella di San Lorenzo, o il plenilunio, che in oriente racconta di un amore impossibile, proprio come il vostro. INTESA: difficile ♥