Cher: ‘Gli uomini giovani sono la mia scelta, perché quelli della mia età sono defunti’

Le celebrità di Hollywood sono spesso al centro dell’attenzione per i loro ritocchi estetici. Madonna, ad esempio, ha recentemente pubblicato un post in cui scrive: “Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all’operazione è passato.” Questa è una chiara ammissione dei numerosi interventi a cui si è sottoposta. Negare sarebbe stato difficile, data la trasformazione radicale del suo viso.





Un’altra star che ha aperto la porta sul tema è Gwyneth Paltrow, che ha confessato di sottoporsi a trattamenti laser contro le rughe. In alcune interviste passate, l’attrice ha fatto intendere di aver provato di tutto, dai filler per ringiovanire la pelle al classico botulino.

Jamie Lee Curtis ha affrontato il tema delle pressioni sulle donne nell’industria dell’intrattenimento. In un’intervista a Today, ha parlato dei suoi interventi estetici, affermando: “Ho fatto anche io un intervento di chirurgia plastica, mi sono messa il botox in testa. Fa sparire le rughe? Sì. Ma poi sembri una bambolina di plastica.” Ora, Curtis si definisce “pro-invecchiamento” e offre questo consiglio alle sue figlie: “Non scherzare con il viso. Dopo non si può più tornare indietro.”

La sincerità di queste celebrità offre uno sguardo unico sulla pressione che si avverte nel mondo dello spettacolo per mantenere un aspetto giovane. Anche altre star come Cher, Kim Kardashian e Jennifer Aniston hanno ammesso di aver fatto interventi estetici, sottolineando la prevalenza di questa pratica nell’industria. Tuttavia, con le loro storie, mostrano anche che la bellezza può essere trovata nell’accettare se stessi e nell’invecchiare con grazia.