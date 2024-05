Britney Spears, seminuda e scalza, portata fuori dall’hotel dai medici per una supposta crisi. Lei smentisce: «È stato un piano di mia madre»

Britney Spears torna a far parlare di sé con una vicenda che ha catturato l’attenzione dei media. Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, la cantante è stata scortata fuori dall’hotel Chateau Marmont di Los Angeles in uno stato confusionale. Era seminuda, scalza e avvolta in una coperta. La scena ha sollevato preoccupazioni e ha portato a speculazioni su una possibile crisi nervosa causata da una lite con il suo fidanzato Paul Soliz, che avrebbe lasciato Spears con una ferita alla gamba. Tuttavia, la popstar ha smentito queste notizie con un video pubblicato su Instagram.





Dopo che le voci sono diventate virali, Britney Spears ha condiviso un lungo sfogo sui social, respingendo le affermazioni su una presunta crisi con il compagno. Ha sottolineato: “Le notizie sono tutte false. Sto diventando sempre più forte ogni giorno. Mi sono fatta male alla caviglia mentre cercavo di fare un salto per entrare nella mia stanza. I medici sono intervenuti senza il mio consenso, mi sono sentita abusata.”

Nel video, Spears ha spiegato che, sebbene si fosse inizialmente sentita invasa, l’aiuto dei medici è stato utile, poiché la distorsione alla caviglia era piuttosto grave. La sua caviglia è ancora gonfia, ma l’assistenza medica si è rivelata fondamentale. Alla fine della didascalia, Britney ha incolpato la madre Lynne di aver alimentato le voci. Ha detto: “So che mia madre è coinvolta, mi ha incastrata!” Ha aggiunto che Lynne l’ha chiamata subito dopo l’incidente, ancor prima che le voci iniziassero a diffondersi. Britney si è detta convinta che sua madre abbia orchestrato la situazione e ha espresso il desiderio di avere dei nonni invece di Lynne.

Questa vicenda evidenzia le tensioni familiari e la sfida di gestire la vita privata sotto i riflettori. La popstar americana ha chiarito di essere in un processo di crescita e forza personale, nonostante le difficoltà recenti.