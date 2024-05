Dopo essersi allontanati per cure, ritornano a Monterusciello e trovano l’abitazione occupata

Una famiglia di Monterusciello, frazione di Pozzuoli nel napoletano, è stata costretta a dormire per strada dopo che la loro abitazione popolare è stata occupata abusivamente. La famiglia, composta da madre, padre e figlia, aveva lasciato temporaneamente la zona perché uno dei membri doveva sottoporsi a cure mediche in Lombardia. Al ritorno, hanno trovato la serratura della porta scassinata e la casa occupata da altre persone. Questa situazione ha costretto la famiglia a cercare riparo presso parenti o a dormire all’aperto.





Il deputato Francesco Emilio Borrelli si è interessato al caso. Si è recato sul posto insieme ai consiglieri comunali di Europa Verde Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi, oltre all’assessore Titti Zazzaro. La famiglia, che è stata fotografata con Borrelli, ha raccontato di vivere a Monterusciello da sempre. Erano fuori per motivi di salute e hanno subito due lutti consecutivi, che li hanno resi vulnerabili. Durante la loro assenza, qualcuno ha sfruttato la situazione e ha scassinato la serratura con un lavoro da esperti, occupando la loro casa.

Attualmente, due donne e una ragazzina vivono nell’appartamento. Borrelli ha informato le istituzioni competenti per ottenere uno sgombero rapido, in modo che la famiglia possa tornare nella sua abitazione. Secondo Borrelli, è inaccettabile che qualcuno possa occupare le case altrui, lasciando i legittimi assegnatari per strada. Ha sollecitato il Comune e la Procura a intervenire. Borrelli ha affermato che le persone bisognose di un posto dove vivere dovrebbero rivolgersi alle istituzioni e ai servizi sociali per chiedere l’assegnazione di una casa, invece di commettere un illecito.

Borrelli ha dichiarato che non si fermerà e continuerà a combattere contro coloro che usurpano le case degli altri. Ha sottolineato l’importanza di agire per assicurare che i legittimi assegnatari possano tornare nella loro abitazione, assicurando che chi commette questi soprusi non la farà franca.