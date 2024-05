Eleonora Giorgi presente alle nozze del figlio: immagini di un giorno da ricordare

Eleonora Giorgi è una madre orgogliosa e radiante, in un meraviglioso abito floreale, nel giorno delle nozze del figlio Andrea Rizzoli con Serena Meriggioli, make-up artist di lunga data. L’attrice, che di recente ha affrontato una delicata operazione a causa di un tumore al pancreas, ha condiviso su Instagram il momento speciale: “Il mio Andrea si è sposato!” scrive, riferendosi al suo primogenito, nato nel 1980 dal suo matrimonio con Angelo Rizzoli, da cui si è separata nel 1984. La gioia di Eleonora Giorgi: radiosa al matrimonio del figlio dopo una difficile lotta contro un tumore.





Al matrimonio hanno partecipato anche Paolo Ciavarro, secondo figlio di Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro, e Clizia Incorvaia. Questi ultimi sono in procinto di sposarsi in una località che omaggia i genitori del futuro sposo, ovvero la Versilia, dove Eleonora e Massimo si conobbero sul set di “Sapore di sale 2” nel 1983 a Forte dei Marmi. Clizia ha spiegato che hanno deciso di anticipare il matrimonio per condividere la gioia con Eleonora, che ora si sente meglio.

L’attrice si è goduta il matrimonio del suo primogenito, alle sue seconde nozze dopo il divorzio con Alice Bellagamba, ex ballerina di “Amici”. La felicità è stata grande per Andrea Rizzoli, soprattutto considerando le preoccupazioni per la salute della madre negli ultimi mesi. “Non è stato un periodo facile per nostra madre”, ha raccontato a “Verissimo”. Nonostante la malattia e la chemioterapia, Eleonora ha sempre cercato di rendere la situazione sopportabile. I momenti difficili hanno unito la famiglia ancora di più.

Andrea Rizzoli ha espresso ammirazione per la forza di Eleonora Giorgi. Durante la sua malattia, non ha mai mostrato segni di cedimento, mantenendo sempre un volto felice davanti ai figli. La famiglia ha attraversato momenti difficili, ma è rimasta unita, pronta a godersi insieme le nuove gioie della vita.