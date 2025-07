Una famiglia è stata travolta dalle onde al Gombo, vicino a San Rossore. Tre ventenni hanno salvato madre e figlia, ma la zia settantenne è deceduta

Un drammatico incidente si è verificato mercoledì pomeriggio presso la spiaggia Buca del Mare, situata al Gombo nel parco di San Rossore, dove una famiglia è stata colpita dalla forza delle onde. Tre giovani dipendenti del circolo locale hanno dimostrato grande coraggio intervenendo per salvare madre e figlia, ma purtroppo non sono riusciti a evitare la tragedia che ha coinvolto la zia settantenne.





I protagonisti di questo eroico gesto sono Nico De Luca, Lorenzo Pizzone e Simone Candian, tutti ventenni e impiegati presso il Circolo Dipendenti della spiaggia Buca del Mare. Sebbene il loro lavoro abituale riguardi la gestione di ombrelloni e lettini, oltre alla pulizia dell’arenile, mercoledì si sono trovati ad affrontare una situazione di emergenza che ha richiesto prontezza e determinazione.

Il gruppo di giovani ha raccontato di aver sentito grida provenire dalla spiaggia e di aver notato persone in difficoltà nel mare agitato. Senza esitazione, si sono tuffati per prestare soccorso. “Ci siamo solo guardati e un attimo dopo eravamo in acqua”, hanno dichiarato. La corrente aveva trascinato lontano una madre livornese e sua figlia, oltre agli zii settantenni della donna.

Uno dei tre ragazzi ha raggiunto la figlia della donna, una giovane che si trovava più distante rispetto alla madre. Con grande sforzo, è riuscito a portarla in salvo. Nel frattempo, un altro dipendente del circolo ha lanciato una ciambella senza corda alla madre, permettendole di aggrapparsi e di essere riportata a riva. Nonostante le condizioni difficili e le onde alte, in circa venti minuti i ragazzi sono riusciti a mettere in sicurezza entrambe.

La situazione, però, si è complicata ulteriormente quando la mamma della ragazzina ha chiesto aiuto per i suoi zii, che erano stati trascinati ancora più al largo. I tre giovani hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma non sono riusciti a raggiungere i due anziani dalla riva. “Erano troppo distanti da noi”, hanno spiegato con rammarico.

L’uomo di 73 anni è stato fortunatamente salvato da un pescatore del luogo che si trovava nei pressi dell’incidente. Tuttavia, la moglie dell’uomo, Serenella Bernini, 70 anni, non ce l’ha fatta ed è stata trascinata via dalle onde. La tragedia ha lasciato un segno profondo nei presenti e nei soccorritori.

Mercoledì solo uno dei tre giovani era in servizio presso il circolo, mentre gli altri due stavano semplicemente trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia. Questo dettaglio rende il loro intervento ancora più straordinario, poiché hanno agito spontaneamente e senza alcun obbligo professionale.

Il dramma ha scosso profondamente la comunità locale e ha acceso i riflettori sull’importanza di garantire misure di sicurezza adeguate nelle zone balneari, soprattutto in condizioni meteo avverse. La spiaggia Buca del Mare è frequentata da molti turisti e residenti, e l’incidente evidenzia i rischi che possono sorgere anche in luoghi apparentemente tranquilli.

La vicenda sottolinea anche il valore della prontezza e del coraggio dimostrati da Nico De Luca, Lorenzo Pizzone e Simone Candian, che hanno salvato due vite mettendo a rischio la propria sicurezza. Nonostante il dolore per la perdita della settantenne Serenella Bernini, il loro intervento ha evitato che la tragedia assumesse proporzioni ancora maggiori.