Chi era Anna Tagliaferri, vittima a Cava de’ Tirreni del compagno che si è tolto la vita





La cittadina di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, è stata scossa da un tragico evento avvenuto nel pomeriggio di domenica 21 dicembre. Diego Di Domenico, un uomo di 40 anni, ha accoltellato la compagna Anna Tagliaferri, della stessa età, per poi togliersi la vita. Entrambi erano figure ben note nella comunità, in particolare Tagliaferri, titolare dell’Antica Pasticceria Tirrena, un locale molto apprezzato dai residenti.





Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ha visitato il luogo della tragedia per seguire gli sviluppi dell’accaduto e ha espresso il suo sgomento. In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha comunicato: “Il Sindaco Vincenzo Servalli, che è sul posto, sgomento per l’accaduto, sospende tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.”

L’incidente si è verificato intorno alle 16:30 in un appartamento situato in via Ragone. Secondo le prime informazioni, Di Domenico e Tagliaferri avevano pranzato insieme prima di un litigio che ha portato alla tragedia. Nonostante non convivessero, la lite tra i due è degenerata, culminando nell’accoltellamento della donna. Dopo l’aggressione, Di Domenico si è lanciato dalla finestra dell’appartamento. Per lui non c’è stato nulla da fare, poiché è morto sul colpo. Anna Tagliaferri, invece, è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale più vicino in condizioni critiche; purtroppo, poco dopo il suo arrivo, è deceduta.

Nell’appartamento teatro di questo drammatico omicidio-suicidio sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato a tale gesto estremo.

L’episodio si inserisce in un contesto preoccupante di violenza di genere, evidenziando ancora una volta la necessità di interventi efficaci per prevenire tali tragedie. La comunità di Cava dei Tirreni è in lutto e molti cittadini si sono espressi sui social media, condividendo il loro dolore e la loro incredulità di fronte a un evento così tragico.

La notizia ha suscitato una forte reazione anche a livello locale, con richieste di maggiore attenzione verso il tema della violenza domestica. Molti cittadini hanno sottolineato l’importanza di sensibilizzare la popolazione sui segnali di allerta che possono precedere episodi di violenza, affinché situazioni simili possano essere evitate in futuro.

Il sindaco Servalli, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco all’interno della comunità, esprimendo la sua vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragedia. L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato che verranno organizzati eventi di sensibilizzazione per affrontare il tema della violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto e della non violenza.



