Oltre 140 persone a bordo della nave da crociera Navigator of the Seas, diretta in Messico, sono state colpite da gravi sintomi gastrointestinali

Un viaggio in crociera che avrebbe dovuto offrire relax e svago si è trasformato in un’esperienza drammatica per molti passeggeri e membri dell’equipaggio della Navigator of the Seas, nave appartenente al gruppo Royal Caribbean. Durante l’itinerario di una settimana, dal 4 all’11 luglio, che prevedeva la partenza da Los Angeles e diverse tappe in Messico, oltre 140 persone hanno manifestato sintomi acuti di natura gastrointestinale, tra cui diarrea, vomito e crampi addominali.





L’episodio ha coinvolto 134 passeggeri su un totale di circa 3900 presenti a bordo, pari a oltre il 3% del totale, e sette membri dell’equipaggio su 1200 lavoratori. La situazione ha richiamato l’attenzione dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’ente sanitario statunitense incaricato di monitorare eventi di questo tipo. Al momento, però, la causa dell’intossicazione di massa rimane incerta.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie, il norovirus è spesso responsabile di epidemie gastrointestinali su navi da crociera, ma non sempre è possibile identificare immediatamente l’agente patogeno. “Il norovirus è spesso causa di epidemie di malattie gastrointestinali sulle navi da crociera, ma non sempre ne conosciamo la causa quando iniziamo un’indagine. Individuare l’agente che ha causato un’epidemia (agente causale) può richiedere tempo”, hanno spiegato i CDC.

Per procedere con l’indagine, ai soggetti che presentano sintomi compatibili con la definizione del caso è stato richiesto di fornire campioni biologici, come feci o vomito, che saranno analizzati per determinare l’origine dell’infezione. Al momento della stesura dell’articolo, i test sui campioni raccolti non hanno ancora fornito risultati definitivi.

La compagnia Royal Caribbean ha adottato misure immediate per gestire la situazione e limitare la diffusione dell’epidemia. Tra le azioni intraprese vi sono intensificate operazioni di pulizia e disinfezione a bordo, oltre all’isolamento dei soggetti colpiti. Un portavoce del gruppo ha dichiarato: “La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità. Per mantenere un ambiente che supporti i massimi livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi, implementiamo rigorose procedure di pulizia, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida sulla salute pubblica”.

Episodi simili non sono rari nel contesto delle crociere, dove l’ambiente chiuso e la vicinanza tra le persone possono favorire la trasmissione di agenti patogeni. Tuttavia, il numero significativo di persone colpite in questa occasione ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità sanitarie e della compagnia stessa.

Il caso della Navigator of the Seas si aggiunge a una lista di episodi simili registrati negli ultimi anni sulle navi da crociera, sollevando interrogativi sulla gestione sanitaria in questi contesti. Mentre le indagini proseguono, resta alta l’attenzione su eventuali sviluppi che possano chiarire l’origine dell’infezione e prevenire situazioni analoghe in futuro.

La crociera aveva inizialmente attirato migliaia di persone con l’offerta di un itinerario suggestivo lungo le coste messicane e un’esperienza di lusso a bordo. Tuttavia, per molti passeggeri, il viaggio si è trasformato in un’esperienza difficile e stressante. La nave ha continuato il suo percorso previsto mentre le autorità sanitarie lavorano per raccogliere dati utili e fornire risposte.

In attesa dei risultati delle analisi sui campioni raccolti, gli esperti ricordano che il norovirus, se confermato come agente causale, è altamente contagioso ma generalmente non pericoloso per la vita. Si trasmette facilmente attraverso il contatto diretto con persone infette o superfici contaminate, rendendo essenziali le misure igieniche per limitarne la diffusione.

L’episodio della Navigator of the Seas rappresenta un caso emblematico delle sfide sanitarie legate ai viaggi marittimi su larga scala. Le autorità competenti stanno lavorando per garantire che la situazione venga gestita nel modo più efficace possibile, tutelando la salute dei passeggeri e dell’equipaggio coinvolti.