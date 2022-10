Oroscopo Branko settimanale dal 26 ottobre al 2 novembre 2022

Ariete

Devi concederti un po ‘di tempo per te stesso, per essere in grado di fare attività che ti permettano di ridurre lo stress. La tua salute è importante e dovresti prendertene cura. In amore, lascia le differenze con il tuo partner e decidi una volta per tutte o risolverle o porre fine alla relazione. Ma che sia una decisione ferma.

Toro

Ti sei reso conto che il tuo stile di vita doveva cambiare per la tua salute e finora stai andando a un buon ritmo. Il riposo al corpo e alla mente è necessario. Nell’amore, la famiglia ha bisogno di te in questi momenti di difficoltà, quindi cercali e aiutali che sei un pilastro di forza per loro.

Gemelli

Non lasciare che le faccende domestiche si accumulino, ricorda che questo è il tuo tempio di riposo e merita di essere in ordine in modo che regni anche l’armonia. In amore, lascia la malinconia per qualcuno che non ti ha apprezzato. Ti meriti qualcuno che ti ami con i tuoi difetti e le tue virtù.

Cancro

Hai alcuni disagi di salute che dovresti consultare in modo che la situazione non peggiori. È tempo di pensare e dedicarsi a se stessi perché allora potrebbe essere troppo tardi. In amore, il tuo partner vuole sostenerti e tu non te ne vai. L’autosufficienza non aiuta affatto, quindi arrendetevi un po’.

Leone

La tua salute è migliorata considerevolmente, dopo aver preso la decisione di fare diverse attività per il tuo divertimento, quindi continua così stai facendo molto bene. In amore, la solitudine ti colpisce, ma non è qualcosa di temporaneo. Lavora sul merito in modo da essere preparato per una nuova relazione.

Vergine

Stai molto bene fisicamente e mentalmente, quindi goditi un giorno di riposo per fare il pieno di energia e iniziare una settimana con il piede giusto. In amore, devi trovare un momento per parlare con il tuo partner della convivenza e delle cose che dovrebbero migliorare entrambi. Raggiungeranno buoni accordi.

Bilanicia

Devi approfittare di questi giorni per dimenticare il lavoro e le pressioni, non ha senso logorare la tua mente. Piuttosto dedicati a te stesso e alla tua salute. In amore, ti riunirai con vecchi amici, quindi goditi quel momento. Non lasciare da parte il tuo partner, anche loro meritano di condividere con la persona che ti ama.

Scorpione

Smetti di arrabbiarti per cose sciocche come un bicchiere che non è al suo posto. Combattere ti logora, ti priva di energia e non ne vale la pena. In amore, il tuo partner sta solo chiedendo un po ‘di comprensione per risolvere quei problemi familiari che riguardano entrambi. Sii paziente.

Sagittario

Hai molta energia e hai bisogno di drenare, quindi entra in contatto con la natura, un sacco di esercizio fisico e scrollati di dosso lo stress. In amore, sei preoccupato perché nelle ultime settimane la tua relazione non sta andando molto bene. Discuti le differenze. Tutto è risolto.

Capricorno

Approfitta del tuo tempo libero per mettere le cose in ordine a casa e per dare riposo alla tua mente e al tuo corpo perché sta arrivando una dura settimana di lavoro. In amore, non prendere decisioni senza prima aver fatto di tutto per salvare la relazione. Possono risolvere queste differenze e riprovare.

Acquario

Sei un po ‘di salute distrutta, con una mancanza di energia ed è per questo che è necessario prendere un po ‘di tempo per consultare il medico. Attaccare il problema in tempo può aiutarti in futuro. In amore, visita la famiglia, permetti loro di aiutarti a superare questi momenti di difficoltà che hai.

Pesci

Approfitta di questa giornata per mettere in ordine le tue idee e trovare un modo per organizzarti perché la settimana che inizia sarà un duro lavoro. In amore, qualcuno intorno a te ha messo gli occhi su di te, ma non ne sei ancora consapevole. Quindi guardati intorno.